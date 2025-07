Sarabanda 2025, Enrico Papi cambia canale (e orario) per 'ridimensionare' Insegno: cosa vedremo Dopo il ciclo Celebrity in prime time, Sarabanda da oggi – 21 luglio – debutta nel preserale di Canale 5 contro Reazione a Catena: ecco le anticipazioni

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo lunedì, nuovo debutto nel palinsesto di Canale 5. Dopo lo start de La Ruota della Fortuna in versione access prime time, stasera – 21 luglio – tocca a Enrico Papi debuttare con la nuova edizione di Sarabanda nel preserale di Canale 5. Lo storico quiz show musicale di Mediaset inizierà oggi un cammino quotidiano che durerà tutta l’estate, con l’obiettivo di portare Canale 5 a competere alla pari con Reazione a Catena di Pino Insegno, che da inizio giugno sta spadroneggiando nella fascia oraria che inizia alle 18.45. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni Sarabanda: cosa vedremo da oggi 21 luglio 2025

Prodotto da Banijay Italia, Sarabanda debutta oggi 21 luglio nel pomeriggio di Canale 5 dopo l’ottimo riscontro di pubblico ottenuto da "Sarabanda Celebrity", la versione Vip e in prima serata del programma, andata in onda su Italia 1 dal 25 maggio fino a ieri sera, domenica 20 luglio (QUI il recap dell’ultima puntata). Forte di questo successo, Mediaset ha deciso di riportare il format nella sua formula originale e trasferirlo su Canale 5, senza concorrenti famosi e con un nuovo orario, per conquistare il pubblico nella fascia preserale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nuova stagione di "Sarabanda" vedrà sfidarsi ogni sera cinque concorrenti non Vip, pronti a dimostrare velocità, intuito e una solida conoscenza musicale. Il format, che unisce il ritmo serrato del quiz alla leggerezza dell’intrattenimento musicale, punta a coinvolgere un pubblico ampio, riportando in tv un appuntamento che ha fatto cantare l’Italia intera per anni, diventando un programma di culto tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000.

Sarabanda 2025: i giochi di Enrico Papi

Riconfermati tutti i giochi storici, elementi imprescindibili per i fan di lunga data dello show. Torna la Playlist, in cui bisogna indovinare per primi il titolo di una canzone, e il Pentagramma, che gioca con le frasi più celebri della musica italiana. Non mancherà poi l’Asta Musicale, perfetta per chi ama rischiare puntando tutto su una sola nota e su un indovinello, e l’intramontabile 7×30, la sfida in cui servono intuito e velocità per riconoscere sette brani in appena trenta secondi.

Quando inizia Sarabanda 2025: canale, orario, la sfida a Reazione a Catena

Sarabanda andrà in onda ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 18.45 e alle 20 passerà la linea al Tg5. Il competitor diretto di Enrico Papi sarà Reazione a Catena di Pino Insegno su Rai 1, che nell’edizione 2025 sta riscuotendo ascolti ottimi viaggiando a una media superiore al 23% di share.

Potrebbe interessarti anche