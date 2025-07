Sarabanda, Enrico Papi sfonda (anche) sui social: “Ritorno fantastico”, perché è piaciuto tanto La nuova edizione del noto quiz musicale è iniziata alla grande e sul web si è scatenato un enorme entusiasmo per il grande ritorno: scopriamo di più.

Proprio ieri sera ha debuttato nel preserale di Canale 5 la nuova edizione di Sarabanda, l’amato quiz musicale condotto da Enrico Papi. Un inizio scoppiettante che è riuscito a tenere testa anche al diretto competitor Reazione a Catena e che sul web ha scatenato un grandissimo entusiasmo. Scopriamo nel dettaglio i primi risultati di questo grande ritorno e perché è piaciuto tanto.

Sarabanda parte bene, la linea revival di Mediaset è un successo

Non c’è che dire, ieri sera la nuova edizione di Sarabanda condotta da Enrico Papi è stata accolta dai telespettatori molto calorosamente. Un debutto davvero forte che ha registrato 2.118.000 telespettatori con il 19,34% di share, tallonando fin dalla prima puntata il buon Pino Insegno che con Reazione a Catena su Rai1 ha registrato 2.368.000 telespettatori con il 21,62% di share. Il dato più importante riguarda però il target dei ragazzi dai 15 ai 19 anni, ovvero una delle fasce più preziose del mercato pubblicitario, per il quale Sarabanda è riuscita a registrare 33.5% di share. Non c’è che dire, un debutto di cui essere più che soddisfatti.

E se vogliamo proprio trovare il cosiddetto ‘pelo nell’uovo’, l’unico dato che sembrerebbe stonare un po’ riguarda il risultato dell’anteprima del programma, ovvero la parte iniziale che i dati Auditel generalmente considerano a parte. In questo caso, l’anteprima di Sarabanda ha registrato il 20,70% di share, andando quindi meglio dello show vero e proprio. Questo potrebbe significare che il pubblico, fortemente incuriosito dal grande ritorno, si è sintonizzato sul programma per poi decidere, però, di cambiare canale. Tuttavia, questo rimane un piccolo dettaglio a fronte degli ottimi risultati del debutto.

In aggiunta a questo, poco più di una settimana fa è partita anche la Ruota della Fortuna con Gerry Scotti nella sua nuova versione per l’access prime time, e anche in questo caso gli ottimi risultati si sono visti fin dalla prima puntata. A questo punto possiamo dunque dire che la linea revival di Mediaset, ovvero l’idea di rispolverare format storici per l’estate, sta decisamente portando i suoi frutti.

Sarabanda, le reazioni social al grande ritorno

Il grande ritorno di Sarabanda ha scatenato un grandissimo entusiasmo anche sui social, dove durante il programma è apparsa una vera e propria pioggia di commenti positivi. "La vera notizia è un Enrico Papi d’attualità, senza scivoloni, con Canale5 che fa il suo ripagando Rac con la stessa moneta. Il futuro è il passato", si legge in un commento su X. E ancora: "Questa sera non ho guardato Reazione a Catena, gioco ormai noioso. Sarabanda sarà semplice, ma almeno più movimentato ed Enrico Papi simpaticissimo", "Se Mediaset fa la Mediaset e usa i suoi Format storici non c’è n’è per nessuno a livello intrattenimento si magnano tutta la tv italiana".

E per concludere: "Sono relativamente giovane (97) ma quanto mi piacerebbe se Mediaset tornasse a essere quella che era quando ero piccolo: Sarabanda c’è, La ruota c’è, mancano solo i cartoni animati su Italia 1 all’ora di pranzo e prima di Studio aperto. A volte tornare alle origini rigenera".

