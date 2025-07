Reazione a Catena, ennesimo flop delle 'Pane al Pane'. Social stufi: "Non ne beccano una" Le campionesse hanno sbagliato per la quarta volta consecutiva tra le critiche del web: "Non vincono mai".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ancora una doccia fredda per le Pane al Pane, campionesse di Reazione a Catena senza portafoglio. Nella puntata di ieri, giovedì 17 luglio 2025, Olga e le due Giulia hanno toppato per la quarta volta al match finale del game show di Rai 1, anche se sono comunque riuscire a mantenere il titolo. A sfidarle questa volta c’erano gli Sbadatelli, trio formato da Debora, Andrea e Claudia, tre amici che arrivano dalla provincia di Milano, rispettivamente da Cinisello, Corsico e San Giovanni. Purtroppo, però, le new entry sono state eliminate all’Intesa vincente con zero parole indovinate, contro le 11 delle campionesse incarica, che sono così approdate al match successivo. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nella puntata di Reazione a Catena con Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di giovedì 17 luglio 2025: cosa è successo

Sconfitti gli Sbadatelli all’Intesa vincente, le Pane al Pane sono approdate all’Ultima catena con un montepremi iniziale di 110mila euro, bottino sceso a 27.500 dopo qualche errore e l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola. Per portarsi a casa il bottino le tre amiche Toscane avrebbero dovuto indovinare il termine ponte per collegare ‘Sogno e Titolo’, avendo a disposizione come indizi le iniziali ‘Co’ e la lettera finale ‘O’. Dopo la consueta consultazione le campionesse hanno deciso di rispondere con ‘Costruito’, mente la soluzione corretta era ‘Coronato’. Niente da fare per la quarta volta consecutiva, quindi, ma potranno riprovarci comunque questa sera.

Social stufi delle Pane al Pane: "Non vincono mai"

L’ennesimo errore all’Ultima parola delle Pane al Pane ha scatenato le critiche dei social. Il pubblico di Reazione a Catena ha notato la bravura delle campionesse all’Intesa vincente, dove è palpabile il loro feeling, ma al match finale le Giulia, Olga e Giulia S. proprio non riescono a ingranare. Su X, dove ogni sera gli spettatori si riuniscono per commentare la partita, tanti i commenti di chi è impaziente di vedere una vittoria delle tre toscane: "Lo sapevo io, queste non vincono mai", "Tanto non indovinano come ieri", "e non siete stati capaci nemmeno di vincere col terzo elemento regalato è grave, sinner come ha coronato il sogno di essere il primo italiano a vincere a Wimbledon domenica? Essendo stato coronato con un titolo", "Non ne beccano una".

