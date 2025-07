Reazione a Catena, trionfo record delle ‘Giovediamoci’ ma sul web è bufera: “Spengo la tv”, cosa è successo Nella puntata del 22 luglio 2025, le nuove campionesse incassano 66mila euro, la vincita più alta della stagione Ma sui social esplodono le critiche per la facilità dell’Ultima Catena

Cambio della guardia con vincita record a Reazione a Catena. Nello studio di Pino Insegno ieri sera – martedì 22 luglio – i giovanissimi ‘Gira e Rigira’ cedono lo scettro alle ‘Giovediamoci’. Le nuove campionesse sono Liana, Claudia e Raffaella: zia, nipote e amica di Sarno, che hanno scelto di chiamarsi così perché il giorno in cui solitamente si incontrano è il giovedì. Per le tre salernitane è stato un debutto col botto, perché al primo colpo hanno indovinato l’Ultima Parola portando a casa un bottino di ben 66mila euro. Una vincita accompagnata da qualche polemica sul web. Un successo che non è passato inosservato sul web: la puntata ha acceso discussioni e polemiche, dividendo il pubblico tra chi si è congratulato con il trio campano e chi ha criticato l’eccessiva facilità del gioco. Ecco cosa è successo.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di ieri (22 luglio)

Reduci dal record negativo di lunedì sera (quando sono arrivati a giocare per 43 euro dopo fiumi di errori), i ‘Gira e Rigira’ ieri sera hanno detto addio a Reazione a Catena perdendo contro le ‘Giovediamoci’, che sono arrivate con 132mila euro all’Ultima Catena. Dopo aver azzeccato i primi cinque termini, all’Ultima Parola hanno deciso di comprare il terzo elemento dimezzando il loro montepremi. quindi hanno dovuto trovare un termine che collegasse ‘Soggetto’ e ‘Capo’. Dopo il canonico minuto di consultazione, Claudia ha annunciato la loro risposta: "Articolo". Ed era proprio la parola giusta, scatenando la festa in studio. Pino Insegno, come sempre empatico con i concorrenti, ha esultato insieme alle vincitrici: "Abbracciate anche me!".

Liana, Claudia e Raffaella hanno portato a casa 66mila euro, la vincita più alta della stagione di Reazione a Catena, davanti ai 59mila euro incassati dai Tiri Liberi il 17 giugno scorso. Un successo importante che però ha spaccato i social, dove non tutti hanno applaudito le nuove campionesse.

Le reazioni del web

Su X, è cosa nota, le polemiche su Reazione a Catena sono sempre all’ordine del giorno, tra accuse di fantomatici favoritismi e sfottò ai concorrenti meno preparati. Ma la puntata di ieri è stata commentata in modo ancor più appassionato del solito, con tanti utenti che hanno espresso perplessità per l’eccessiva facilità dell’Ultima Catena e dell’Ultima Parola. C’è chi ha scritto: "Nulla contro le ragazze per carità, ma la loro prima volta si portano 60mila euro a casa, parole facili all’intesa vincente, altre squadre sono state giorni e giorni, con delle catene difficili e accostamenti improponibili", oppure: "Una catena da prima elementare", e ancora: "Catena facilissima, ai tre ragazzi erano sempre un pochino più difficili". E qualcuno ha addirittura annunciato la sua decisione di boicottare il programma: "Io ho spento la tv perché avete buttato fuori tre ragazzi giovani".

Tra le tante polemiche, però, non mancano messaggi di apprezzamento alle tre nuove campionesse, che hanno dimostrato di avere ottimo acume e facilità di ragionamento durante tutto l’arco della serata. "Bravissime!!! Era ora, un trio di livello!", ha scritto una loro fan. E ancora: "Mi piacciono, sono più brave dei ragazzi che alla fine si perdevano".

