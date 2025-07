Reazione a Catena, bufera social sull'Ultima parola: "Astrusa come poche". Cosa è successo Mentre le Pane al Pane si confermavano campionesse, la soluzione scelta dagli autori non ha convinto il web: "Assurda".

Le Pane al Pane si confermano campionesse di Reazione a Catena. Ieri sera, martedì 15 luglio 2025, dopo aver strappato il podio nel game show di Rai 1 alle Uscio e Bottega lunedì, le tre amiche toscane hanno sconfitto i Brunellini, i nuovi sfidanti di Cesano Maderno, in provincia di Monza-Brianza. Loro sono Martina, Diego e Camilla, i primi due fidanzati e la terza è la sorella di Martina, mentre il nome del team è un mix dei loro cognomi. Purtroppo, però, arrivati a giocare all’Intesa vincente, le new entry non sono riuscite a superare le campionesse in carica, azzeccando solo 1 parola contro le 8 delle veterane. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nella puntata di Reazione a Catena con Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di martedì 15 luglio 2025: cosa è successo

Mandati a casa i Brunellini all’Intesa vincente, le Pane al Pane hanno disputato la loro seconda Ultima catena, con un montepremi iniziale di 106mila euro. Dopo qualche errore, però, il bottino è sceso a 13.250, e poi con l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola, si è fermato a 6.625 euro in gettoni d’oro. Per portarsi a casa il gruzzoletto, le campionesse dovevano trovare un termine che collegasse ‘Ora e Presente’, avendo a disposizione come indizio le iniziali ‘Co’ e la finale ‘A’. Dopo una breve consultazione, il trio toscano ha scelto di rispondere con la parola ‘Compagnia‘, ma la soluzione corretta era ‘Convenuta‘.

Social polemici con l’Ultima parola: "Stasera era veramente assurda"

Niente da fare per le Pane al Pane nella loro seconda partita di Reazione a Catena. Le campionesse toscane, infatti, non sono riuscite ad azzeccare la soluzione finale dell’Ultima parola, rispondendo con ‘Compagnia’, anziché la più corretta ‘Convenuta’, termine che collegava Ora con Presente. La scelta degli autori, però, non ha convinto per nulla i social, che l’hanno trovata difficile e alquanto tirata.

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare il game show, è scoppiata l’ennesima polemica proprio contro la parola finale: "Vabbè che io la parola finale non la becco MAI, ma stasera era veramente assurda", "Mah, mi sembra veramente un finale difficile, proprio per non sganciare pecunia", "No, vabbè, astrusa come stasera, poche volte! Ma si può? Buuuuuuuuuuu".

