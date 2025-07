Reazione a Catena, eliminate le Uscio e Bottega, i social esultano: "Finalmente". Cosa è successo Il trio toscano è stato mandato a casa dalle Pane al Pane tra gli applausi del web: "È finita la pacchia ragazze".

L’avventura delle Uscio e Bottega a Reazione a Catena è finita. Ieri sera, lunedì 14 luglio 2025, le tre amiche toscane sono state mandate a casa dopo 4 puntate e due vittorie dalle Pane al Pane. Le nuove campionesse sono di Pontassieve, provincia di Firenze, e sono amiche di lunga data: le due Giulia si sono conosciute alle elementari, e entrambe hanno fatto amicizia con Olga alle scuole medie. A sancire il fine corsa nel game show di Rai 1 di Valentina, Martina e Sara è stata un’Intesa vincente sfortunata dove sono riuscite ad azzeccare solamente 6 parole, contro le 13 delle sfidanti, un record per questa edizione, risultato che ha dimostrato quanto il trio sia affiatato e unito. Vediamo insieme cosa è successo nella nuova puntata di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di lunedì 14 luglio 2025: cosa è successo

Dopo aver sconfitto clamorosamente le Uscio e Bottega all’Intesa vincente, le Pane al Pane si sono cimentate nella loro prima Ultima catena. Qui, il montepremi iniziale era di 87mila euro e fortunatamente le nuove campionesse sono riuscite a non dimezzare troppo. Dopo qualche errore e l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola, il bottino è sceso a 5.438 euro, mentre i termini da collegare tra loro con un unico lemma erano ‘Saldo e 3×2’. Dopo qualche minuto dedicato alla consueta consultazione, le tre amiche toscane hanno deciso di rispondere con ‘Collezione‘, ma purtroppo per loro la soluzione corretta era ‘Conveniente‘.

Le Uscio e Bottega vanno a casa e i social esultano: "È finita la pacchia"

Il nuovo podio di Reazione a Catena è stato accolto con entusiasmo sui social. Dopo la vittoria delle Pane al Pane, il pubblico sul web ha esultato per l’eliminazione delle Uscio e Bottega. Valentina, Martina e Sara, nel corso della loro avventura nel game show, non avevano riscosso molta simpatia tra i telespettatori, tanto che la loro sconfitta è stata applaudita da molti.

Su X, dove ogni sera gli utenti si riuniscono per commentare la partita, non sono mancati infatti i commenti al vetriolo: "È finita la pacchia ragazze", "#reazioneacatena finalmente ste 3 se ne vanno e delle sfidanti degne alleluia", "Evvai! Non se ne poteva più di queste tre…", "Ciao Ciao ragazze".

