Seconda puntata per gli Appuntamenti e seconda vittoria. Ieri sera, domenica 6 luglio 2025, il trio formato da Riccardo, Leonardo e Biagio, che sabato sera ha strappato il titolo di Reazione a Catena alle Trerapiste, ha azzeccato di nuovo l’Ultima parola. A sfidare i tre amici romani sono arrivati in studio i Penne e Pinne da Ravenna, team composto da Alessia, Alessandro e Elisa, tre biologi marini che lavorano nell’avifauna, appassionati di immersioni subacquee. Purtroppo, però, per i debuttanti non è andata benissimo e all’Intesa vincente, seppur in vantaggio con il tempo, sono stati mandati a casa dalle 8 parole indovinate dai campioni in carica, mentre loro ne avevano prese 6. Ecco cosa è successo durante la partita di ieri nel game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di domenica 6 luglio 2025: cosa è successo

Dopo la vittoria di domenica con un bottino di appena 333 euro, gli Appuntamenti sono approdati per la seconda volta all’Ultima catena. Qui, il montepremi inziale era 100mila euro, sceso inesorabilmente a 3.125 e poi a 1.563 con l’acquisto del Terzo elemento. All’Ultima parola, il termine da trovare doveva collegare perfettamente ‘Ritmo e Accento’, e come indizi i campioni avevano le inziali ‘CA’ e la lettera finale ‘A’. Dopo qualche minuto di riflessione il trio romano ha scelto di rispondere con ‘Cadenza‘, la soluzione esatta.

Gli Appuntamenti vincono ma i social protestano: "Non c’entrava una mazza"

La seconda vittoria degli Appuntamenti non ha convinto per nulla il pubblico a casa. Sebbene sui social in tanti avessero azzeccato la soluzione dell’Ultima parola, trovandola addirittura troppo facile, molti altri hanno valutato troppo tirato il collegamento pensato dagli autori. Su X, dove ogni sera i telespettatori si riuniscono per commentare la partita di Reazione a Catena, sono stati diversi i commenti di protesta: "Stop comunque per me non c’entrava una mazza", " Quest’anno state esagerando. Vi rendete conto che i concorrenti partono da oltre 100 mila EURO e arrivano con pochi spiccioli. E sta capitando tutte le sere", "Ma la catena finale ??? Senza senso", "Catena difficile anche stasera… hanno finito i fondi?", "Sempre più astrusi ‘sti abbinamenti", "Che catena insulsa questa sera".

