Reazione a Catena, le 'Uscio e Bottega' trionfano tra gaffe e imbarazzo: "Dove li pescano?" Nella puntata del 12 luglio di Reazione a Catena, le campionesse trionfano, ma è un siparietto e intrattenere il pubblico dei social: cosa è successo su Rai Uno

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno nel preserale di Rai Uno sabato 12 luglio 2025, le ‘Uscio e Bottega‘ (Sara, Martina e Valentina) si ritrovano a gareggiare contro i ‘Si Bemolle‘ – Emanuele, Giuseppe e Alessandro hanno scelto questo nome perché sono tre appassionati di musica e due di loro suonano strumenti -, ma mantengono il titolo di campionesse anche questa volta. Ecco cosa è successo nella puntata di Reazione a Catena di ieri sera.

Reazione a Catena, puntata 12 luglio 2025: cosa è successo

Dopo la prima manche, per i concorrenti arriva il momento della catena musicale dove a trionfare sono i ‘Si Bemolle’, spaventando non poco Pino Insegno perché la trovano dopo solo 3 indizi. Quando il conduttore chiama un uomo del pubblico in studio, Stefano, per terminare il percorso della catena, vedendolo poco sul pezzo, fa la battuta: "Sicuramente io e te arriviamo al Tg1, te lo giuro". Poi il conduttore non manca di citare Paolo Bonolis dicendo "Oddio, mi sembro lui, che saluto!" nel momento in cui l’uomo continua a puntare sulla parola "incantata" mentre sul tabellone ci sono le iniziali "Pie" e lui gli ricorda, appunto, che bisogna pensare a un termine che c’entri con "Medusa" e quelle lettere. Subito dopo, quando dice "Piega", consigliato da Insegno con ironia, il conduttore aggiunge: "Io ho sperato che eri così, almeno siamo uguali". E ancora: "Sembra una trasmissione che prende in giro Reazione a Catena, bellissimo" commenta Pino Insegno nel momento in cui Stefano pensa alla parola "Ciglio" da abbinare a "Sopra".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alle altre manche, come la seconda catena musicale (che nessuno indovina), i "Quando, come, dove, perché" e le catene di Una tira l’altra (la prima zip, da 15mila euro, se la aggiudicano i ‘Si Bemolle’, così come quella da 20mila euro, il tutto grazie a un errore delle campionesse). Poi la manche più attesa, l’Intesa Vincente, a cui le campionesse giocano con 10 secondi in più rispetto agli sfidanti dopo aver indovinato la Zot. Qui Sara delle ‘Uscio e Bottega’ non ricorda il nome del ciclope "Polifemo": "Ce l’ho sulla punta della lingua, ma non mi viene…" dice. Poco dopo un’altra gaffe delle campionesse, perché Martina usa il termine "dentista" durante il percorso per trovare "Denti del Giudizio", un raddoppio sbagliato che le porta a conquistare in tutto solo 7 parole.

Nell’Intesa Vincente non eccellono nemmeno i ‘Si Bemolle’ che fanno un errore clamoroso con il secondo raddoppio perché Emanuele dice che la protagonista del film ‘Mangia, prega, ama‘ è Nicole Kidman al posto di Julia Roberts. Alla fine, indovinano solo 4 parole e quindi le ‘Uscio e Bottega’ mantengono il titolo di campionesse e giocano poi all’Ultima catena per 82mila euro. Al termine della catena, dopo aver sprecato i due jolly e ridotto il montepremi a 5.125 euro, devono trovare la parola da associare a "Scala" (le iniziali sono ‘Gr’ e l’ultima vocale è ‘A’), ma scelgono di comprare il Terzo Elemento, che è "Lente". Le ‘Uscio e Bottega’ puntano su "Graduata" e si portano a casa 2.563 euro.

Le reazioni sui social

Dopo la puntata di Reazione a Catena di sabato 12 luglio 2025 non mancano le reazioni sui social: "Non esistono più i concorrenti di una volta che vincevano un bel gruzzoletto alla fine della puntata", "A #reazioneacatena conta solo l’intesa vincente. Se passi quella, accedi al finale.non contano nulla i soldi racimolati negli altri giochi, che senso ha? Non mi piace sta modalità di gioco!! Autori, date una coerenza al programma e al titolo, suvvia!!", "E che doveva essere se non graduata? Praticamente era scritta!", "Scala graduata dei colori, te possino!!!!!", "‘Alla Scala possono fare un’opera’. Certo, Martina. È solo uno dei teatri di opera più prestigiosi al mondo… ma ‘possono’ fare un’opera. A casa subito", "Ma questa Martina ride solo?", "Al prossimo telegramma resto vedova, che si sappia!", "Non ci sono più le squadre di una volta che superavano le 20 risposte all’ intesa vincente e vincevano cifre serie alla ghigliottina".

Poi i commenti relativi al siparietto di Pino Insegno con la persona presa tra il pubblico a inizio puntata: "Hanno beccato l’unico del pubblico che non sa niente qualsiasi argomento", "Medusa faceva la messa in piega", "Ma tra concorrenti e quelli scelti dal pubblico per le catene, dove li vanno a pescare?".

Potrebbe interessarti anche