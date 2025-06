Reazione a Catena, lacrime di gioia per la vittoria dei Tiri Liberi, ma per i social sono "Soldi regalati" Sesta vittoria per i campioni ma le lacrime di Sabrina e la soluzione troppo facile non piacciano al web: "Mapperfavoreeeeeee".

Lacrime di gioia per i Tiri Liberi. Ieri sera, martedì 17 giugno 2025, il trio di coach di Codroipo (Udine) ha sbancato Reazione a Catena, portandosi a casa la vincita più grossa finora. Giunti alla loro decima puntata, e alla sesta vittoria, i campioni del game show di Rai 1 sono riusciti a indovinare l’Ultima parola per la bellezza di 59mila euro in gettoni d’oro. A nulla è servito il tentativo degli sfidanti di spodestarli: da Pordenone, infatti, hanno provato la scalata Sofia, Paolo e Marco, i Metti in pausa, nome in onore della loro gioventù passata in biblioteca. I primi due sono una coppia, mentre il terzo è un loro caro amico, ma nessuno dei tre ha saputo tenere testa ai veterani. Giunti all’Intesa Vincente, i debuttanti sono anche inciampati in un errore sul Napoli: "Cos’ha – vinto – Napoli", questa la costruzione scelta da Paolo e Sofia. "Scu… Campionato", la risposta di Marco che per un soffio non ha dato la risposta giusta. Vediamo cosa è successo ieri a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, social contro la vittoria dei Tiri Liberi: "Parola facilissima"

Sesta succulenta vittoria per i Tiri Liberi. I campionissimi di Reazione a Catena, sul podio dal ritorno della nuova edizione del programma, sono riusciti a portarsi a casa il montepremi della puntata di ieri sera, il più alto finora. 118mila euro la cifra iniziale approdati all’Ultima Parola, scesa poi a 59mila con l’acquisto del Terzo elemento, mentre il termine da indovinare doveva collegare ‘Pieno e ‘Pronto’. Nessun dubbio da parte di Sabrina, Luca e Fabio, che hanno risposto ‘Carico’, soluzione rivelatasi corretta. Tanta gioia e tante lacrime, specie di Sabrina, che già altre volte non aveva trattenuto l’emozione, suscitando anche qualche sfottò sui social.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, in tanti hanno preso in giro le lacrime della campionessa mentre molti altri hanno criticato la facilità della soluzione: "DA DENUNCIA!!! Io devo regalare soldi così?!", "Catena facile e ultima parola di più!", "Parola facilissima dai, stanno provando a mettere un po’ di brio in queste puntate parzialmente noiose", "Sono bravi e intuitivi, ma questa sera sono stati soldi regalati", "Domani c’e la prima prova della maturità e questa tutte le sere ci manca poco che piange a dirotto. Mapperfavoreeeeeee. Guarda che stai a giocà per la vita o la morte".

