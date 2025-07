Carlo, scontro durissimo con William: “Il Re sono io”. La lite per colpa di Harry Esplode la tensione tra Re Carlo e William, che si sarebbe opposto all'incontro riappacificatore tra suo padre e Harry in programma a settembre.

La Corona britannica si trova di nuovo sotto i riflettori, questa volta per un presunto scontro che coinvolgerebbe direttamente Re Carlo III e il principe William, il suo primogenito. Secondo quanto filtrato da fonti vicine alla famiglia reale e rilanciato nelle scorse ore dalla stampa britannica, il sovrano avrebbe pronunciato parole inequivocabili per riaffermare la propria autorità davanti al figlio maggiore: "Sono io il re. Non tu". La frase ‘tagliente’ e le incomprensioni tra i due sarebbero dovute al riavvicinamento in atto tra Carlo e il suo secondogenito Harry, che da alcuni anni è finito fuori dalla Royal Family.

Re Carlo vs William, cresce la tensione sul ritorno di Harry

Dopoa nni di gelo, a quanto pare per il mese di settembre sarebbe previsto un incontro privato tra il duca di Sussex e suo padre, ancora in fase di organizzazione. Tuttavia, le resistenze non mancherebbero a partire dalla netta opposizione di William, che si starebbe adoperando per impedire il riavvicinamento tra il fratello e il padre. Ma non solo. Secondo Ian Pelham Turner, ex fotografo reale oggi commentatore per Express US, l’erede al trono starebbe assumendo un atteggiamento sempre più deciso nel voler indirizzare le dinamiche della monarchia, anche se ufficialmente non ancora sovrano. Una postura che Re Carlo non avrebbe gradito, intervenendo con fermezza per ristabilire le gerarchie e richiamarlo all’ordine, sottolineando che il Re è lui e in quanto tale è suo compito prendere le decisioni su assetto ed equilibri della famiglia, a partire dall’eventuale pace con Harry.

Il ruolo di Camilla e l’equilibrio a palazzo

A gettare ulteriore luce sulla vicenda sarebbe anche l’intervento, dietro le quinte, della regina Camilla. Secondo quanto ipotizzato da Pelham Turner, la consorte del re avrebbe notato con preoccupazione un atteggiamento troppo "ingombrante" da parte di William, al punto da suggerire a Carlo di intervenire per ristabilire l’equilibrio interno alla famiglia. Harry, intanto, dovrebbe tornare a Londra a settembre, ma resta incerta la possibilità che il viaggio comprenda un faccia a faccia con il padre. Un’altra variabile che potrebbe influenzare l’organizzazione stessa dell’incontro è la posizione di Meghan Markle, che non gradirebbe il riavvicinamento del marito con la sua famiglia. L’attrice americana, secondo molti esperti reali, sarebbe la causa principale della rottura tra Harry e la sua famiglia per i suoi innumerevoli pubblici attacchi alla royal family, come la famigerata intervista a Oprah Winfrey, quando lanciò esplicite accuse di razzismo alla Casa Reale.

Harry e William, i motivi del litigio

Harry e Meghan hanno deciso di lasciare i doveri reali nel gennaio 2020, ufficializzando l’uscita il 1° aprile dello stesso anno. Alla base della scelta, c’erano tensioni con la famiglia, un rapporto difficile con la stampa britannica e il desiderio di maggiore indipendenza. I due volevano una vita più libera, lontana dal protocollo e dalla pressione mediatica. Pur mantenendo i titoli di duca e duchessa di Sussex, hanno rinunciato ai ruoli ufficiali e si sono trasferiti negli Stati Uniti, avviando nuovi progetti personali e imprenditoriali. Lontani dai riflettori britannici, hanno fondato la loro organizzazione, Archewell, e stretto accordi multimilionari con colossi come Netflix e Spotify. Per la piattaforma streaming hanno prodotto documentari come Harry & Meghan, mentre Harry ha pubblicato anche il libro autobiografico Spare, in cui ha raccontato retroscena scottanti sulla Royal Family e, nello specifico, sul suo rapporto con William, cosa che ha contribuito a guastare definitivamente il rapporto tra i due fratello.

