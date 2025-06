Re Carlo accoglie David Beckham nella Royal Family. La mossa che fa infuriare Harry Mentre l’ex calciatore si avvicina sempre di più all’aristocrazia inglese, il secondogenito del Re rischia di perdere il suo titolo nobiliare: cosa succede.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Acque mosse tra il Regno Unito e l’America, dove i conflitti tra la Royal Family e l’ormai ex principe Harry continuano senza sosta. E mentre il secondogenito di Re Carlo si allontana sempre di più dalla sua famiglia di origine, rischiando addirittura di perdere i titoli nobiliari, l’ex calciatore David Beckham si avvicina sempre di più all’aristocrazia inglese, tanto da meritare la nomina di cavaliere. Scopriamo di più.

Re Carlo accoglie David Beckham nella Royal Family

Ebbene sì, secondo gli ultimi rumors che arrivano direttamente dal Regno Unito, molto presto l’aristocrazia inglese potrà vantare un nuovo ‘Sir’. Pare infatti che David Beckham, ex calciatore di fama internazionale nonché amico di vecchia data della Royal Family inglese, stia per ricevere la nomina ufficiale di cavaliere. In particolare, Beckham dovrebbe ricevere l’aristocratica onorificenza in occasione del compleanno di Re Carlo, il 14 novembre. Una nomina pensata per sugellare la leggendaria carriera sportiva dell’ex calciatore, ma anche il suo grande impegno sociale e la discreta vicinanza alla famiglia reale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Royal Family, Harry sempre più distante: al rischio i titoli nobiliari

E mentre Beckham si avvicina a una delle famiglie più importanti al mondo, qualcun altro sembra intenzionato ad allontanarsi sempre di più. Parliamo ovviamente di Harry, il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana, che da anni vive in America con la moglie Meghan Markle e i due figli, portando avanti lotte e battaglie contro la sua famiglia d’origine. La futura nomina di David Beckham potrebbe non aver fatto molto piacere al Duca di Sussex. Questo soprattutto perché a fronte di un titolo guadagnato, qualcun altro potrebbe invece perdere il suo.

Harry ha smesso di preoccuparsi degli obblighi di corte ormai da molto tempo, costruendosi una vita del tutto diversa negli Stati Uniti, e per questo non si esclude che il secondogenito del Re possa arrivare a perdere ufficialmente il proprio status nobiliare. A Westminster, infatti, pare sia attualmente in discussione una proposta di legge che permetterebbe al sovrano, padre di Harry, di revocare i titoli nobiliari a chi non vive più nel Regno Unito o non rappresenta gli interessi della monarchia stessa. Una condizione che descrive perfettamente l’attuale Duca di Sussex.

Dopo le dichiarazioni rilasciate negli ultimi anni contro la sua famiglia, non è certo difficile pensare che Harry possa ritrovarsi del tutto fuori dai giochi da un momento all’altro. L’unica cosa certa rimane la volontà ormai palese della famiglia reale di mettere ordine nei propri legami, e decidere una volta per tutte chi sia o meno degno di far parte della monarchia inglese.

Potrebbe interessarti anche