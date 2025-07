Harry e Meghan, da 100 milioni a zero: a rischio il contratto con Netflix dopo i flop clamorosi di Polo e 'fornelli' Solo 500mila spettatori per Polo, disastro per la docuserie di Meghan: i reali 'decaduti' non convincono più nessuno e Netflix è pronta a tagliare i ponti

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Anche per i duchi del Sussex non è tutto rose e fiori. Harry e Meghan hanno tentato diverse strade: lui ha lasciato la famiglia reale, lei ha messo fine alla sua carriera da attrice. Ma entrambi hanno deciso di puntare su docuserie che li vedono protagonisti. Harry è stato il protagonista di Polo, un progetto nato dalla sua grande passione per questo sport elitario; Meghan si è improvvisata una lifestyle con With Love, Meghan, una serie che la vede nei panni di casalinga, dove dà consigli sul giardinaggio, sulla cucina, sull’arredamento, e tanto altro. Queste due serie hanno una cosa in comune: gli ascolti pessimi. Entrambi trasmessi su Netflix, il colosso dello streaming, visti i risultati deludenti, starebbe pensando di non rinnovare il contratto milionario con i duchi. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Harry e Meghan, Polo e With Love, Meghan sono un flop (pazzesco): le pessime cifre

"Che delusione, Harry e Meghan!", verrebbe da dirci. Netflix ha pubblicato i dati d’ascolto che mostrano il flop delle produzioni con Harry e Meghan: la docu-serie Polo e lo show With Love, Meghan hanno avuto pochissimi spettatori, non giustificando l’investimento di 100 milioni di dollari. Il loro contratto con Netflix, in scadenza quest’anno, probabilmente non sarà rinnovato. Dopo aver lasciato la famiglia reale nel 2020 e acquistato una villa di lusso in California, la coppia fatica a mantenere il loro stile di vita con le proprie attività, molte delle quali non hanno avuto successo. La stampa britannica suggerisce che il desiderio di riavvicinarsi alla monarchia possa essere anche una necessità economica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di cosa parla la serie Polo

Premettiamo che Harry e Meghan non sono i protagonisti effettivi di questa docuserie. Quindi, di cosa parla? Ve lo spieghiamo subito. Lo show racconta la stagione 2024 di un gruppo di giocatori professionisti di polo, con Harry e Meghan che fanno una breve apparizione accanto ai protagonisti Nacho Figueras e Adolfo Cambiaso. Harry partecipa al torneo di beneficenza Sentebale, mentre Meghan lo sostiene da bordo campo insieme alla moglie di Figueras, Delfina Blaquier; anche Serena Williams si confronta in un cameo. In un episodio, Harry presenta Meghan a Cambiaso, e lei racconta della sua esperienza a Buenos Aires durante uno stage all’ambasciata statunitense. Composta da cinque episodi, la serie segue Figueras, Cambiaso e altri giocatori durante la stagione di polo.

Lo showrunner Miloš Balać ha dichiarato che Harry e Meghan sono stati molto coinvolti nella produzione e hanno contribuito a rendere il polo più accessibile al pubblico.

With Love, Meghan è tra gli show meno visti su Netflix: le dure critiche a Markle

Meghan Markle, dopo aver abbandonato la carriera di attrice, ha debuttato su Netflix con With Love, Meghan, un programma a metà tra documentario e tutorial casalingo. Lo show ha subito raggiunto la top 10, ma dopo quattro mesi ha totalizzato solo 5,3 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al 383° posto tra i contenuti più seguiti, persino sotto Suits, la serie che aveva lanciato Meghan come attrice. La serie, composta da otto episodi di circa 30 minuti, include un cameo del principe Harry nell’ultimo episodio. Il contratto con Netflix sembra solido e la seconda stagione, diretta da Michael Steed, è prevista per l’autunno. Il Telegraph ha definito lo show come "un esercizio di narcisismo", mentre Variety lo ha descritto come "un viaggio dell’ego a Montecito che non vale la pena fare… Una marcia forzata in cui gli ospiti devono prima di tutto lodare Meghan per poter condividere un pomeriggio in una cucina da TV".

Sempre secondo Variety, la serie è permeata soprattutto dall’amore che la duchessa prova per sé stessa. Le critiche più severe arrivano dalle "mamme del web", irritate dalla rappresentazione di una vita troppo perfetta e irrealistica. Sui social si chiedono: "Chi ha tempo, prima di accompagnare i figli a scuola, di decorare una macedonia con fiori commestibili?". C’è anche stupore nella scelta di sostituire le caramelle con gli attrezzi da giardino nei cestini regalo delle feste per bambini. Più che un reality, With Love, Meghan è stato definito una sorta di "rimedio contro l’insonnia".

Potrebbe interessarti anche