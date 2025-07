Harry e Meghan, salta ufficialmente l’accordo milionario con Netflix: perché Hollywood snobba i Sussex Dopo l’insuccesso dei primi progetti, la piattaforma streaming ha deciso di tagliare i ponti con la coppia di ex reali: scopriamo di più sulle motivazioni.

Guai in vista per Harry e Meghan, il cui contratto di 100 milioni di sterline con Netflix, in scadenza a settembre, non verrà rinnovato. Dopo aver lasciato la Royal family inglese, i duchi di Sussex le hanno davvero provate tutte per sbarcare il lunario, puntando in particolar modo su alcune docuserie finanziate proprio dal colosso dello streaming Netflix che, a seguito dei risultati deludenti, ha preso una drastica decisione: scopriamo di più.

Harry e Meghan, le docuserie "Polo" e "With Love, Meghan" sono un fiasco

Negli ultimi tempi, Harry ha puntato tutto sulla docuserie "Polo", un progetto nato dalla sua grande passione proprio per il polo, considerato dagli inglesi uno sport elitario di alto livello. Allo stesso tempo, la moglie Meghan si è messa in gioco con "With Love, Meghan" improvvisandosi casalinga pronta a distribuire consigli di cucina, vita, arredamento e giardinaggio ai suoi spettatori.

Le serie, entrambe trasmesse su Netflix, non hanno però ottenuto i risultati sperati, vanificando dunque l’investimento di 100 milioni di dollari per la realizzazione dei progetti. In particolare, lo show di Meghan è partito bene, raggiungendo subito la top 10, ma il calo di ascolti successivo lo ha portato a scendere al 383° posto tra i contenuti più seguiti e a totalizzare solo 5,3 milioni di visualizzazioni. Al contempo, il progetto di Harry dedicato allo sport è stato seguito da sole 500mila persone.

Harry e Meghan, cancellato il contratto con Netflix: perché

Ecco che, davanti alla delusione dei bassi ascolti a fronte di un grande investimento, Netflix ha deciso ufficialmente di non rinnovare il contratto milionario con Harry e Meghan. Ma l’annullamento dell’accordo potrebbe in realtà avere anche altre motivazioni. Tra queste, ad esempio, i rumors secondo i quali i dirigenti Netflix non avrebbero preso bene la volontà di Meghan di mettere al primo posto il suo marchio. Oppure, l’accordo recente fatto con Re Carlo e Idris Elba per un documentario che esplora l’impatto del King’s Trust. Un progetto importante che avrebbe potuto vedere l’accordo con i Sussex come un ostacolo.

Infine, dopo una prima serie di documentari di successo e con ascolti invidiabili, Netflix potrebbe aver capito di aver ormai ottenuto tutto dalla coppia di ex reali, soprattutto considerando che col passare del tempo i loro contenuti sono diventati molto più deboli e meno seguiti. Gli stessi tabloid inglesi sostengono che negli ultimi tempi Hollywood si sia dimenticata dei Sussex, facendoli diventare via via sempre più irrilevanti e, ad oggi, Harry e Meghan sarebbero visti addirittura come "merce danneggiata", soprattutto a causa dei continui scontri con i Reali che hanno allontanato ancor di più il pubblico, ormai stufo, dalla coppia, ritenuta meno ‘interessante’. Riuscirno Harry e Meghan a risollevarsi dopo l’addio di Netflix?

