La Royal Family prende di mira Harry e Meghan: lo sfottò al trend dell'ex duchessa Due star della tv britannica si sono filmati mentre ballavano a Buckingham Palace sulle note del trend Baby Mama, scatenando la replica ironica della Casa Reale

Nel sempre delicato equilibrio tra immagine pubblica e ironia, la Royal Family britannica ha deciso di rispondere con una nota di leggerezza a una provocazione social inaspettata. I protagonisti sono Jamie Laing e Sophie Habboo, volti noti in Inghilterra grazie alla partecipazione al reality Made In Chelsea, che durante un ricevimento ufficiale ospitato a Buckingham Palace per conto del King’s Trust, si sono esibiti in un video virale che ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti e degli stessi Windsor.

I due, visibilmente divertiti, hanno ballato sulle scale reali del Palazz il trend di TikTok "Baby Mama", ispirandosi a un controverso video condiviso da Meghan Markle, in cui l’ex duchessa twerkava nella sala parto prima della nascita della piccola Lilibet. Il riferimento non era certo casuale, ma il gesto, che poteva sembrare provocatorio, ha ricevuto una reazione decisamente imprevista: una risata digitale da parte del Palazzo, che ha conquistato il pubblico social.

Royal Family, lo sfottò al trend di Meghan Markle

La sequenza è stata girata mercoledì pomeriggio durante l’evento benefico, con Laing – oggi conduttore radiofonico – che ha poi condiviso tutto su Instagram con la frase: "Ci hanno detto che non potevamo filmare a Buckingham Palace". Nel filmato, lui e la moglie – incinta – danzano con entusiasmo sulla maestosa scalinata rossa, incorniciata da eleganti ritratti reali, mimando quanto già mostrato da Harry e Meghan.

A differenza di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, l’account ufficiale della famiglia reale ha scelto la via dell’autoironia. In risposta al post, si legge: "Ti vediamo", accompagnato da un’emoji con occhi spalancati e una strizzata d’occhio. Anche il profilo del King’s Trust – una prestigiosa organizzazione no-profit fondata da Re Carlo III (all’epoca Principe di Galles) nel 1976 – ha voluto scherzare, scrivendo: "Tutti i nostri partecipanti si sono comportati molto bene".

Cos’è il trend Baby Mama e cosa c’entra Meghan Markle

Il trend "Baby Mama" è una sfida virale su TikTok e altri social, in cui le donne incinte si filmano mentre ballano sulle note della canzone "The Baby Momma Dance" della rapper Starrkeisha. Il brano ha un ritmo coinvolgente e un testo ironico che invita le "baby mama" a mostrarsi orgogliose del proprio pancione. Il trend ha avuto una nuova ondata di popolarità nel 2025 grazie a Meghan Markle, che ha pubblicato un video dove balla la "Baby Mama Dance" nella sala parto, affiancata dal principe Harry, per celebrare il quarto compleanno della figlia Lilibet. Un video che ha creato hype ma anche tantissime polemiche.

La risposta (ironica) del Palazzo

Interpellato dai media, un portavoce del Palazzo ha minimizzato ogni polemica: "Sono certo che sia stato fatto con spirito di divertimento e, naturalmente, in linea con il meraviglioso supporto di Jamie per i King’s Trust Awards, anche se non è qualcosa che incoraggeremmo molto ogni ospite a tentare" Ma è la chiusa dell’intervento che ha sorpreso tutti per il suo tono ironico e fuori dal protocollo: "La prova che di tanto in tanto il racconto della Famiglia Reale ha anche un certo senso dell’umorismo. Quanto a Jamie, possiamo consigliare una visita alla Torre di Londra?".

L’episodio, che parte da una satira giocosa verso Meghan e Harry, si è trasformato in un’occasione per dimostrare che Buckingham Palace sa anche ridere di sé. E mentre gli utenti commentano tra ironia e stupore, una cosa è certa: questa volta la Corona britannica ha vinto con l’arma più sottovalutata della monarchia. L’autoironia

