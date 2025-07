Incredibile, il matrimonio di Harry e Meghan come Nazismo e Crociate: il paragone choc ne I Griffin e la reazione dei Reali La serie animata americana I Griffin sconvolge i duchi del Sussex, accostando il loro matrimonio ad alcune delle peggiori tragedie della storia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

I Griffin, serie tv animata ideata da Seth MacFarlane, non ha mai lesinato sulla satira, sparando a zero su chiunque. Alcune delle più recenti vittime sono il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. L’ultima bordata è, però, di quelle che fanno davvero rumore, poiché i Griffin hanno paragonato il matrimonio tra Harry e Meghan al Nazismo e alle Crociate. Un colpo particolarmente duro, che avrebbe lasciato i Duchi del Sussex decisamente sconvolti.

Il matrimonio tra Harry e Meghan paragonato al Nazismo per I Griffin

Non si tratta dell’unica volta in cui Peter Griffin e famiglia se la sono presa con Harry e Meghan. Era il 2023 quando i Duchi del Sussex ricevevano il primo "colpo" dalla sit-com animata ideata da Seth MacFarlane. In particolare, i due veniva criticati per la recente firma di un contratto da 150 milioni con Netflix. In quell’occasione, la coppia era ritratta boriosa e annoiata a bordo piscina. A interrompere la scena, l’arrivo di un maggiordomo che annunciava: "Signore, i suoi milioni da Netflix per… nessuno sa cosa". La risposta di Harry era un eloquente: "Mettili con gli altri".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa volta, però, l’attacco è ancora più potente e arriva con l’episodio Twain’s World della stagione 23, andato in onda lo scorso 17 luglio. In esso, Bryan e Stewie si avventurano in uno dei loro tanti viaggi temporali e finiscono per conoscere lo scrittore Mark Twain. Stewie si interroga sulla pericolosità di cambiare il corso della storia e Brian gli risponde: "Dici sempre così, ma la storia non fa più schifo?". Allora vengono fatti degli esempi, passando dalle Crociate, al Nazismo fino ad arrivare al sopracitato matrimonio dei Sussex. La scena cambia e passa nel salotto di casa della coppia, con Harry che sta vedendo la puntata ed esclama: "Di nuovo? Come se le vostre mogli fossero tanto meglio". Stando ad alcune voci, Meghan in particolare l’avrebbe presa particolarmente sul personale.

Dove vedere I Griffin in streaming

Se siete interessati a recuperare le irriverenti avventure della famiglia Griffin, trovate tutti gli episodi in streaming sul catalogo di Disney+, aggiornati fino alla stagione 22.

Potrebbe interessarti anche