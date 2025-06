Re Carlo, gelo totale con Harry: “Impossibile fidarsi di lui e Meghan”. E ora l’eredità è a rischio La frattura tra Re Carlo e Harry si aggrava: manca fiducia e la possibilità di riconciliazione appare lontana, mettendo a rischio l’eredità del monarca.

Tra Carlo e Harry la frattura rischia di essere insanabile. Lo ha svelato una fonte vicina alla Royal Family, infrangendo di fatto ogni speranza di una imminente riconciliazione tra il Re e il suo secondo figlio. Il motivo di tale pessimismo riguarda un problema importante e (quasi) insormontabile: quello della mancanza di fiducia.

Re Carlo vs Harry, da Meghan Markle a "Spare": come è nato il gelo

La rottura tra Harry e la Royal Family è esplosa nel 2020, quando il Duca di Sussex si è ritirato dai suoi incarichi reali per trasferirsi a Montecito, in California, per vivere una nuova vita con la moglie, Meghan Markle. Il distacco si è poi aggravato nel corso degli anni a causa di alcune interviste polemiche rilasciate dalla coppia, della loro docuserie Netflix (Harry & Meghan) e del libro bestseller pubblicato da Harry, ‘Spare’, che ha svelato diversi retroscena inediti (e scottanti) sulla sua vita reale, compreso un litigio con William finito alle mani. Da allora, Harry è stato semplicemente ‘cancellato’ dalla vita dei reali, anche se recentemente il figlio minore del Re ha espresso alla BBC il desiderio di riconciliarsi con la sua famiglia: "Certo, non mi perdoneranno mai molte cose, ma non ha senso continuare a litigare. Non so quanto tempo abbia ancora mio padre. Non vuole parlarmi, ma sarebbe bello riconciliarsi. La vita è preziosa".

"Nessuna fiducia verso Harry": Carlo e William irremovibili

L’ipotesi di un riavvicinamento tra il Re e suo figlio, però, è stata rapidamente scartata dagli osservatori reali. Certo, c’è stato il desiderio di riallacciare i rapporti, ma "il problema di fondo è la fiducia", ha affermato la biografa reale Sally Bedell Smith. "Il Re e William non si fidano di Harry e Meghan per alcun tipo di conversazione confidenziale". Mentre William rimane saldo nel suo rifiuto di riavvicinarsi a Harry e Meghan, molti sostengono che sia Re Carlo – in qualità di capo della Chiesa d’Inghilterra e da tempo sostenitore dell’unità – a dover compiere il primo passo verso suo figlio mettendo da parte rabbia e delusione. Ma tra le mura del palazzo regna un forte pessimismo. Un altro esperto, Valentine Low, ha affermato che, sebbene la dichiarazione pubblica di Harry sul tempo che resterebbe da vivere al Re non intendesse essere un attacco, "sarebbe stata vista come tale", anche perché arrivata mentre il Sovrano continua a sottoporsi a trattamenti settimanali per il cancro: "Ciò rende ancora più difficile per Charles tendergli una mano".

Il cambio cognome e l’eredità di Carlo: le ultime notizie

Secondo quanto filtra da Buckingham Palace, inoltre, il Re non sarebbe circondato da voci che lo spingono verso una riconciliazione. William è infatti ferreo nella sua posizione di chiusura verso il fratello, e la regina Camilla – aspramente criticata nell’autobiografia Spare – "se ne tiene fuori", ha raccontato una fonte interna al palazzo. Nessuno – né parenti né collaboratori – sta facendo qualcosa per spingere Carlo verso il dialogo col secondogenito. "Non c’è un angelo buono nelle sue orecchie che gli dica: ‘Sii un buon padre e fai la prima mossa'", ha aggiunto ancora Valentine Low, autore del libro in uscita Power and the Palace.

A complicare un quadro già fosco, l’ultima indiscrezione su Harry, che starebbe valutando la possibilità di cambiare il suo cognome Mountbatten-Windsor – condiviso con re Carlo e altri membri della famiglia reale – con quello da nubile di sua madre, Spencer. Pare che il Duca di Sussex abbia parlato dell’idea allo zio, il conte Charles Spencer, durante il suo ultimo viaggio nel Regno Unito. Quest’ultimo lo avrebbe avvertito che una mossa del genere comporterebbe conseguenze legali "insormontabili". Secondo un’indiscrezione lanciata dai tabloid inglesi nelle ultime ore, inoltre, la ‘faida’ in atto tra il principe Harry e il resto della famiglia reale potrebbe creare ripercussioni tali da mettere a rischio anche l’eredità milionaria di Re Carlo.

