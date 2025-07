Re Carlo affitta ai turisti la villa da sogno a Sandringham (e incassa una fortuna) L'ex dimora del capogiardiniere di Sandringham è disponibile online da qualche giorno come casa vacanze per 5.623 sterline a settimana.

Anche un Re fa affari. E Re Carlo ci riesce meglio di qualunque altro sovrano europeo. Sua Maestà britannica, infatti, può avere tanti difetti ma certamente è un grande imprenditore, come dimostrano i risultati raggiunti da quando è salito al trono. L’ultimo della lista riguarda quella che un tempo era la casa del capo giardiniere della regina Elisabetta, nella tenuta di Sandringham. Oggi, grazie a una sapiente ristrutturazione voluta proprio da Carlo, è diventata un’esclusiva casa vacanze immersa nel verde.

Re Carlo affitta casa nella tenuta Sandringham per una cifra capogiro

La Gardens House, come è stata ribattezzata, è l’ultima idea del sovrano per valorizzare il patrimonio immobiliare reale e aprire, con discrezione, le porte della monarchia a un turismo d’élite. Circondata da alti pini e protetta da antiche mura, Gardens House sorge a soli 300 metri da Sandringham House, residenza privata della famiglia reale. Da qualche tempo – come riportato dal quotidiano The Sun – è possibile per tutti affittarla attraverso il sito di Oliver’s Travels, che la gestisce in esclusiva, a partire da 5.623 sterline a settimana: un prezzo che riflette il prestigio e la cura con cui è stata trasformata.

La casa può ospitare otto persone in quattro camere da letto arredate con gusto e dettagli raffinati: letti super king size, stampe floreali, legno di recupero, tessuti a fantasia. Tre bagni eleganti, due salotti (uno formale, uno con TV), una sala da pranzo con tavolo per otto e una cucina moderna con accesso al giardino completano l’offerta.

L’ampio spazio verde, curato nei minimi dettagli, è pensato anche per le famiglie: "I bambini e i cani possono scorrazzare liberamente nell’ampio giardino, mentre gli adulti si rilassano con un bicchiere di vino e ammirano la vista sui prati", si legge sul sito. "Si dice che The Gardens House sia il cottage per le vacanze più vicino a Sandringham House e offra agli ospiti uno straordinario legame con una delle residenze reali più iconiche del Regno Unito."

Carlo, un re con fiuto per gli affari

L’apertura della Gardens House è solo l’ultimo esempio della visione imprenditoriale di Re Carlo, sempre attento a coniugare rispetto per l’ambiente e sostenibilità economica. Da quando è salito sul trono, l’8 settembre 2022, dopo la morte della regina Elisabetta II, ha saputo valorizzare le proprietà dei Windsor con interventi mirati e significativi.

Ha aperto ai visitatori aree prima inaccessibili del castello di Balmoral, ha introdotto biglietti a pagamento anche per i residenti nel parco di Windsor. Ma soprattutto ha razionalizzato la gestione delle residenze ufficiali della famiglia, ‘sfrattando’ il principe Harry da Frogmore Cottage e costringendo il fratello Andrea a occuparsi del Royal Lodge.

Il sovrano ha anche trasformato la tenuta di Highgrove in un modello di economia rurale autosostenibile: dai giardini visitabili ai prodotti naturali (come miele, verdure e liquori artigianali), tutto viene valorizzato con attenzione e buon gusto. Alcuni articoli sono persino diventati gadget di successo, come il foulard commemorativo dedicato a sua madre Elisabetta II.

