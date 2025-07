Royal Family in lutto per la tragedia di Rosie Roche, cugina di William e Harry. Chi era e com’è morta Era nipote dello zio di Lady Diana ed è stata trovata senza vita nella tenuta di famiglia nel Wiltshire: ora è stata aperta un'inchiesta.

Una tragedia improvvisa ha colpito uno dei rami più lontani, ma comunque vicini, della famiglia reale britannica. Si è spenta a soli vent’anni Rosie Roche, studentessa universitaria e cugina alla lontana dei principi William e Harry. La notizia è emersa a distanza di qualche giorno dal ritrovamento del corpo, avvenuto nella casa di famiglia nel sud dell’Inghilterra, lasciando sgomenti amici, parenti e chi, negli ambienti aristocratici, conosceva la ragazza.

La morte della cugina di William e Harry: il ritrovamento del corpo

Era il 14 luglio quando la madre e la sorella di Rosie l’hanno trovata senza vita, all’interno della proprietà di famiglia a Norton, nel Wiltshire. La ragazza, secondo quanto ricostruito, stava preparando la valigia per partire in vacanza con alcuni amici. Accanto al corpo, un’arma da fuoco. Le autorità hanno escluso il coinvolgimento di terzi e classificato il decesso come "Non sospetto", ma è stata comunque aperta un’inchiesta ufficiale, rinviata al prossimo 25 ottobre. L’atmosfera attorno al caso rimane cupa e riservata: né la famiglia di Rosie né Buckingham Palace hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, e anche dai canali ufficiali della Royal Family è calato un silenzio che lascia intendere la volontà di mantenere la vicenda nel privato.

Chi era Rosie Roche

Rosie era nata il 21 giugno 2005 e apparteneva a un ramo nobile legato alla famiglia Spencer. Suo padre, Hugh Roche, è il nipote della baronessa Fermoy, madre di Frances Shand Kydd e quindi nonna della principessa Diana. Il legame di sangue con William e Harry, seppur non diretto, era tracciabile in modo netto attraverso la genealogia aristocratica. La giovane frequentava il primo anno di Letteratura Inglese all’Università di Durham, una delle più prestigiose del Regno Unito. Chi la conosceva la descrive come brillante, piena di interessi e molto legata alla famiglia. Amava i libri, i viaggi e conduceva una vita riservata, lontana dal clamore pubblico che spesso circonda chi ha legami con la Corona.

Il cordoglio e il silenzio

A dare l’annuncio della scomparsa è stato un necrologio pubblicato sullo Yorkshire Post, dove Rosie viene ricordata come "adorata figlia di Hugh e Pippa, meravigliosa sorella di Archie e Agatha". I funerali saranno celebrati in forma privata, come richiesto dalla famiglia, e seguiti da una cerimonia di commemorazione lontana dai riflettori. Non è noto se William e Harry saranno presenti. Intorno a questa perdita resta un senso di vuoto e di dolore silenzioso. La giovane età di Rosie, il contesto in cui è morta, il suo cognome e la discrezione che ha sempre mantenuto nella sua vita rendono la sua scomparsa ancora più difficile da comprendere.

Quella di Rosie Roche non è purtroppo l’unica morte che ha colpito i Windsor in tempi recenti. Pochi mesi fa, nel febbraio 2024, Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella, un’altra cugina dei principi, si è tolto la vita con un colpo di pistola. Due vicende simili che sollevano domande.

