Harry vs William: “La monarchia crollerà”. Lo scenario catastrofico dopo Re Carlo “Rischiamo la Repubblica”: l’analisi choc dell’esperto reale scuote il Regno Unito. La frattura tra William e Harry non è solo un dramma familiare.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La tensione tra William e Harry rischia di compromettere la stabilità e il futuro della Corona britannica. Ne è certo Andrew Norman Wilson, scrittore ed esperto di faccende reali, che in un editoriale pubblicato ieri sul Daily Mail ha paventato scenari gravissimi per il Regno Unito nell’ottica post-Carlo. A suo avviso, infatti, la mancata riconciliazione tra i due fratelli potrebbe aprire una crepa istituzionale evidente, tanto da far intravedere potenziali pericoli per la sopravvivenza stessa della monarchia.

William vs Harry, la faida può far cadere la monarchia

I fratelli di casa Windsor sono in pessimi rapporti dal 2018, quando hanno avuto un’accesa discussione a causa di Meghan Markle. Secondo retroscena reali, William non avrebbe mai visto di buon occhio l’attrice americana, che a suo avviso sarebbe entrata a far parte della famiglia reale "con un piano preciso". Questo ha portato a una dura lite con Harry, che ha contribuito a spingere i Sussex a rinunciare ai loro incarichi nella Royal Family e a stabilirsi negli USA, dove vivono dal 2020 insieme ai loro due figli, Archie e Lilibet.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Da allora, William e Harry non si sono più parlati. E questa ‘faida’ tra i figli di Re Carlo a quanto pare potrebbe generare scenari inimmaginabili in futuro: "Non è esagerato affermare che questa controversia potrebbe un giorno dare inizio al processo che porterà alla Repubblica. E questo potrebbe avvenire molto prima di quanto noi monarchici vorremmo ammettere", ha dichiarato con toni netti Wilson.

Harry in esilio, un rischio per il regno

Secondo l’esperto, la vera minaccia non sarebbe rappresentata tanto da uno scandalo improvviso, quanto piuttosto dalla presenza silenziosa ma ingombrante di Harry, ormai lontano dalla famiglia ma sempre sotto i riflettori dell’opinione pubblica globale. "Quando Carlo lascerà il palco, come un giorno dovrà fare, e William verrà incoronato, un fratello di mezza età come Harry in esilio, in rottura con il sovrano ma con un pubblico potenziale di miliardi di persone, potrebbe causare danni incalcolabili" ha aggiunto Wilson, secondo cui un Harry isolato ma ascoltato potrebbe dunque incrinare la legittimità della futura corona.

A ciò si aggiunge il ruolo dei Sussex nel panorama mediatico internazionale: tra interviste televisive e contratti milionari, la voce di Harry e Meghan continua a esercitare un’influenza rilevante in tutto il mondo, spesso critica verso Buckingham Palace, come dimostrano il documentario pubblicato su Netflix e l’autobiografia ‘incendiaria’, Spare.

I traumi familiari e il complesso d’inferiorità di Harry

Nel suo editoriale, Wilson non si è limitato a un’analisi politica dei rapporti tra i due fratelli, ma è entrato nel merito delle dinamiche psicologiche del loro rapporto, sottolineando come la loro distanza affondi le radici in esperienze dolorose condivise fin da bambini, come il divorzio dei loro genitori e la tragica scomparsa di Lady Diana: "Si tratta di una coppia di fratelli che, fin dalla prima infanzia, hanno dovuto affrontare il fallimento del matrimonio dei genitori; la morte prematura della madre; speculazioni infondate e ridicole sulla paternità di Harry; e in generale un complesso di inferiorità persistente da parte di Harry verso il fratello maggiore, in parte comprensibile."

Secondo Wilson, è proprio questa ferita irrisolta che potrebbe inasprire ulteriormente i rapporti tra i due. E l’invito finale dell’editorialista suona come un appello accorato rivolto a William per il bene della Corona: "Tutti coloro che hanno a cuore gli interessi di William – e questo include chiunque desideri un futuro luminoso per la monarchia – lo stanno implorando di porgere un ramoscello d’ulivo al suo ribelle fratello minore".

Il dialogo tra Re Carlo e Harry (senza William)

Se tra William e Harry il gelo resta immutato, qualche segnale di distensione sembra intravedersi nei rapporti tra quest’ultimo e la Royal Family. Nelle scorse ore, infatti, a Londra si è svolto un incontro riservato tra i rappresentanti di re Carlo e quelli del duca di Sussex. Presenti al tavolo Tobyn Andreae, capo della staff di comunicazione del sovrano, Meredith Maines, che gestisce l’immagine pubblica dei Sussex, e Liam Maguire, responsabile delle pubbliche relazioni per la Gran Bretagna.

Il summit si è tenuto alla Royal Over-Seas League, a breve distanza dalla residenza reale londinese di Clarence House. L’incontro, definito "esplorativo", fa pensare che qualcosa possa iniziare a muoversi verso una possibile tregua tra Carlo e il suo secondogenito. Tuttavia, all’incontro non era presente nessun membre del team di William e Kate Middleton, nonostante fosse stato chiesto loro di inviare un rappresentante. Un ulteriore indizio che non lascia ben sperare su una imminente riappacificazione tra i due fratelli.

Potrebbe interessarti anche