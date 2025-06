William, la frecciata contro Harry tra i soldati. E Re Carlo soffre per Lilibet William lancia una frecciata a Harry durante la visita militare, mentre Re Carlo soffre per la lontananza dalla nipote Lilibet.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Il principe William sembra non voler nascondere la profonda frattura che divide la famiglia reale, in particolare il rapporto teso con suo fratello Harry. Durante la sua recente visita alla base dell’Army Air Corps (AAC) di Wattisham, il primogenito di Re Carlo ha toccato con ironia e una punta di sarcasmo le dinamiche familiari difficili, suscitando immediati riferimenti alla ormai lunga ‘faida’ con il fratello.

William e la frecciata velenosa a Harry

William, colonnello in capo dell’Army Air Corps, ha approfittato della sua presenza nella base di Suffolk per confrontarsi con i militari, parlando anche delle loro famiglie. "Alcuni di loro potrebbero non volerti vedere così tanto", ha scherzato il principe, alludendo a situazioni familiari complesse e a rapporti "miscuglio eterogeneo". Il riferimento è stato chiaro: una stoccata velata ma evidente verso il fratello Harry, che da anni ha preso le distanze dagli impegni reali trasferendosi negli Stati Uniti con Meghan Markle.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante il contesto delicato, William ha dimostrato di mantenere il suo ruolo con serietà e leggerezza. Durante la visita alla base AAC, ha promesso di sollevare le preoccupazioni dei soldati, scherzando: "Parlerò degli alloggi, assicurandomi che prendano in considerazione la cosa. Se mi ascolteranno, è un altro discorso". Infine, non è mancato un momento conviviale, quando ha servito personalmente panini con pancetta e salsiccia, ironizzando sull’odore che emanava: "Non c’è niente di peggio dell’odore di pancetta nella stanza, e non puoi mangiarla".

Re Carlo e il dolore per la nipotina Lilibet

La frattura famigliare non pesa solo su William: anche Re Carlo soffre per la lontananza dalla nipote, la principessa Lilibet. Ieri, 4 giugno, la bambina ha compiuto quattro anni, ma il re l’ha vista solo una volta, in occasione del Giubileo di Platino della regina nel 2022.

Secondo Jennie Bond, esperta reale, questa separazione causa a Carlo un grande "dolore". "Posso solo immaginare il dolore che Charles deve provare pensando a tutto ciò che si sta perdendo", ha detto Bond, sottolineando quanto sia triste per il sovrano perdere momenti preziosi della vita della nipote.

Lilibet vive a Santa Barbara, in California, con i genitori Harry e Meghan e il fratello Archie, mentre il rapporto tra Carlo e Harry rimane freddo e distante. Meghan, attraverso i social, mostra un legame tenero con la piccola, ma per Carlo restano immagini virtuali di una nipote che non può stringere tra le braccia

Potrebbe interessarti anche