Dopo mesi di silenzio e apparizioni centellinate, culminate nella ‘sparizione’ improvvisa ad Ascot, Kate Middleton ha fatto ritorno agli impegni pubblici con una visita carica di significato al Colchester Hospital. La principessa del Galles, che sta affrontando la fase di remissione dopo la diagnosi di cancro resa nota a gennaio 2024, ha incontrato i pazienti del Cancer Wellbeing Centre e condiviso con loro riflessioni intense sul percorso di cura e sulla difficile ripresa dalla malattia.

La visita ha segnato un momento importante non solo per l’agenda pubblica della principessa, ma anche per il suo percorso personale. Kate ha piantato la "Catherine’s Rose", una nuova varietà di rosa dedicata a lei dalla Royal Horticultural Society, simbolo del potere curativo della natura. "Onorata di celebrare la piantumazione della rosa di Catherine presso l’RHS Wellbeing Garden di Colchester. Un gesto radicato nella speranza e nella cura", ha scritto poi sui social. "Sono grata di aver trascorso del tempo con il personale e i volontari del Servizio Sanitario Nazionale che si prendono cura di questo spazio".

Kate Middleton riappare dopo il forfait ad Ascot

Durante l’incontro con pazienti e operatori, la principessa ha parlato apertamente della pressione psicologica che spesso accompagna le cure oncologiche. "Tutti si aspettano che tu stia meglio, ma non è affatto così", ha detto con schiettezza. "Si assume una sorta di coraggio, di stoicismo durante la terapia. Finita la terapia, poi si pensa ‘Posso andare avanti, tornare alla normalità’, ma in realtà la fase successiva è davvero difficile".

Non è la prima volta che Kate condivide pubblicamente le difficoltà incontrate nel processo di guarigione. "Quando ti dicono che hai il cancro la tua vita improvvisamente cambia ed è impossibile immaginare che tutto torni come prima nel breve periodo", aveva già detto in un precedente intervento. "Il trattamento e anche la guarigione sono delle vere montagne russe. Per tornare alla normalità serve un approccio che coinvolga mente, corpo e spirito".

Kate: "Il cancro esperienza spaventosa"

Kate Middleton, 43 anni, ha sottolineato quanto sia complesso affrontare il ritorno alla vita quotidiana una volta terminato il percorso di cure: "Non sei più necessariamente sottoposto al team clinico, ma non sei in grado di svolgere normalmente le tue attività a casa come facevi prima. E avere qualcuno che ti aiuti a spiegarti tutto, che ti mostri e ti guidi attraverso quella fase che segue il trattamento penso sia davvero prezioso".

La principessa ha anche rivelato di essersi affidata all’agopuntura come parte del suo cammino verso la guarigione, dimostrando apertura nei confronti delle terapie non convenzionali. Nella sua testimonianza ha insistito più volte sull’importanza di offrire supporto continuativo ai malati: "Tanti si aspettano che noi malati ci riprendiamo totalmente e tornino alla normalità, ma l’esperienza è molto spaventosa e scoraggiante e i pazienti hanno bisogno di tempo per trovare la loro nuova normalità".

Con parole autentiche, lontane dalla retorica, Kate Middleton continua così a essere un punto di riferimento reale per tante persone che stanno affrontando un percorso simile al suo, come testimonia il messaggio lanciato a tutti i malati oncologici: "Non è facile, non voglio mentire e dico che è stato un periodo molto duro e non è semplice nemmeno adesso. A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può arrivare la luce, quindi lasciate che quella luce splenda luminosa".

