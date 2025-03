Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la favola d'amore è finita? l'indiscrezione e l'indizio social “Raoul Bova e Rocio Munoz Morales vivrebbero da separati in casa”: l’indiscrezione di Diva e Donna, che racconta la fine dell’amore tra i due attori.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Colpo di scena nel mondo dello showbiz. Una delle doppie più amate e ammirate dai fan sarebbe in crisi e forse avrebbe già deciso la separazione, seppur non ancora annunciata. Si tratta di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, che, secondo un’indiscrezione riportata dal magazine Diva e Donna, starebbero vivendo un momento di grande difficoltà sentimentale. Il condizionale è necessario, poiché i due attori non hanno confermato (né smentito) la notizia, ma a sostegno del gossip il settimanale cita gli spifferi di alcuni amici della coppia, oltre ad aggiungere che i due già da qualche tempo non vivrebbero più insieme.

"Raoul Bova e Rocio Morales in crisi", il gossip

"La favola d’amore è finita: sono in crisi e vivono già da separati in casa", questo è il titolo sparato in copertina da Diva e Donna, che nel numero attualmente in edicola informa i suoi lettori della improvvisa e sorprendente rottura in atto tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. A quanto pare, la fonte di tale indiscrezione sarebbero alcuni amici della coppia, che hanno raccontato al settimanale patinato della separazione, senza però fornire ulteriori dettagli. Indagando sul profilo Instagram dell’attrice spagnola, però, emerge un indizio che potrebbe essere interpretato come una conferma delle voci della separazione tra lei e il suo compagno. Quest’oggi, 19 marzo, festa del papà, Rocio non ha dedicato alcun post d’auguri a Raoul, padre delle sue due figlie, Luna e Alma, nate rispettivamente dieci e sette anni fa, limitandosi a dedicare un messaggio d’auguri a suo padre Manuel, morto nel giugno del 2023 a causa di una grave malattia. Ovviamente per ora si tratta solo di supposizioni da prendere col beneficio del dubbio, in attesa di una presa di posizione dei diretti interessati

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rocio Morales e l’amore con Raoul Bova, le parole su Rai 2

Se la separazione fosse confermata, sarebbe il più classico dei fulmini a ciel sereno. Solo poche settimane fa, infatti, l’attrice spagnola era stata intervistata un mese fa da Monica Setta per Storie di Donne al Bivio (Rai 2) e aveva dedicanto parole dolcissime al suo compagno di vita: "Oggi dopo anni e due figlie è ancora Raoul l’uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping o a pregare in Chiesa. Le follie? Amo farle solo con lui. Ci cerchiamo sempre, siamo diversi caratterialmente, ma il nostro non è un amore scontato". L’interprete spagnola aveva parlato anche del matrimonio mai arrivato tra lei e Bova, svelando di non provare particolare interesse per le nozze: "Non pensiamo al matrimonio. Lui non me lo ha chiesto e io credo che la cosa più importante sia il nostro legame fortissimo e la famiglia che abbiamo costruito con le nostre figlie Alma e Luna".

Potrebbe interessarti anche