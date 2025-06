Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi? Finito l'amore nato sul set di Immaturi - Il viaggio Raoul Bova e le figlie in vacanza e la compagna Rocio Munoz Morales presa da altri impegni professionali: la crisi tra i due sembra ormai lampante

La storia d’amore tra Raoul Bova e la compagna, Rocio Munoz Morales, sembra essere arrivata definitivamente alla fine. Negli ultimi mesi, i due sono spesso stati al centro di rumor riguardo una possibile crisi. Ad alimentare ulteriormente queste voci, l’attore è stato paparazzato in vacanza da solo con le figlie, Alma e Luna, mentre la compagna era alle prese con alcuni impegni lavorativi. Tra i due è davvero finito l’amore nato sul set di Immaturi – Il Viaggio? Scopriamo assieme come i due si sono conosciuti e gli altri film di Raoul Bova da rivedere in streaming.

L’idillio sull’isola di Paro tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in Immaturi – Il Viaggio

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si sono incontrati per la prima volta nel 2013 sul set del sequel di Immaturi, Il Viaggio, organizzato sull’isola greca di Paro. Raoul usciva da poco dal divorzio con la prima moglie, Chiara Giordano, con cui è stato sposato dal 2000 al 2013. Ammirati per la loro stabilità e la bellezza della loro unione, la coppia ha sempre avuto il sostegno dei fan. Negli anni, però, la differenza di carriera e la sempre maggiore attenzione mediatica sulla loro vita privata hanno minato la relazione, che sembra ormai arrivata alla fine. Nessuno dei due ha confermato ufficialmente la rottura, ma i segnali lasciati trapelare dalla stampa e dai social non fanno altro che alimentare i sospetti.

Raoul Bova, dove vedere i suoi migliori film in streaming

La 30ennale carriera di Raoul Bova al cinema e alla tv è stata caratterizzata da film e serie di generi diversissimi tra loro: eccone qualcuno e dove vederli in streaming.

Piccolo grande amore (1993)

Un 22enne Raoul, diretto da Carlo Vanzina, interpreta Marco, un istruttore di surf di cui si innamora Lisa, falsa identità della principessa Sofia del Liechtenhaus, sfuggita a un matrimonio combinato organizzato dai genitori. Il film è disponibile in streaming nel catalogo di Prime Video.

La finestra di fronte (2003)

Ferzan Ozpetek firma questo dramma in cui Bova è Lorenzo, inquilino del palazzo di fronte alla polleria in cui lavora Giovanna (Giovanna Mezzogiorno), contabile scontenta della propria vita e in crisi col marito, che un giorno incontra un anziano che sembra aver perso la memoria. Il film è reperibile all’interno dell’abbonamento di Disney+.

Scusa ma ti chiamo amore (2008)

Uno dei più famosi film di Dario Moccia, con Raoul Bova nei panni di Alex e Michela Quattrociocche come Niki, che un giorno si scontrano e finiscono per avere le proprie vite stravolte dall’amore nonostante i quasi 20 anni di differenza. Il film è disponibile nei cataloghi di Netflix e Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su Rakuten TV.

Immaturi – Il Viaggio (2012)

Sequel della fortunata commedia Immaturi, uscita l’anno precedente, vede Raoul tornare nei panni di Giorgio che, assieme ai suoi compagni di liceo, decide di partire per il viaggio di maturità che non erano riusciti a fare 20 anni prima. Nel film Rocío Muñoz Morales interpreta Anna, la ragazza spagnola con cui Giorgio tenta un approccio per mettersi alla prova e dimostrare a se stesso di poter resistere a ogni tentazione. Il film è disponibile nel catalogo di Prime Video, oppure a noleggio o in acquisto su Apple TV o Rakuten TV.

Fratelli unici (2014)

Alessio Maria Federici dirige Bova, nei panni di Pietro, e Luca Argentero, Francesco, due fratelli che però avrebbero voluto essere figli unici. Il primo è un affermato medico con un matrimonio fallito alle spalle; il secondo fa lo stunt-man ed è un eterno ragazzino. Il film è in acquisto o a noleggio su varie piattaforme, come Prime Video, YouTube, Google Play Film e TIM Vision.

