De Martino e Rocio Munoz Morales, voci su un (possibile) flirt: retroscena e cosa ha detto la compagna di Raoul Bova Il settimanale Diva e Donna ha parlato recentemente di un avvicinamento tra il conduttore e l'attrice. Ma lei ha sempre smentito ogni tipo di coinvolgimento. Ecco i dettagli.

A riportare il retroscena choc, in copertina, è stato il settimanale Diva e Donna. Rocio Munoz Morales e Stefano De Martino potrebbero avere una tresca. Si parla addirittura di "colpo di fulmine", tra i due, nonostante l’attrice sia al momento impegnata (come noto) con il collega italiano Raoul Bova. Inoltre, solo pochi giorni fa, era stata la stessa Rocio a smentire voci di crisi con il compagno, parlando esplicitamente di voci ingigantite dal gossip, durante la sua ospitata a Obbligo e Verità con Alessia Marcuzzi. Ma vediamo meglio tutti i dettagli e i possibili sviluppi qui sotto.

De Martino e Rocio Munoz Morales, retroscena sul (possibile) flirt

Nulla è confermato, e non esistono prove a sostegno di questa tesi. Ma il settimanale Diva e Donna ne parla lo stesso, in copertina, dando quasi per assodato il rumor. Pare infatti che qualcosa di tenero sia nato tra l’ex marito di Belen, Stefano De Martino, e l’attuale compagna di Raoul Bova. Nel magazine si accenna addirittura a un "colpo di fulmine" tra i due, forse scoccato a margine di una puntata di Stasera tutto è possibile (che aveva visto tra i partecipanti anche la Morales).

Ma i pezzi del puzzle non sono completi. Anzi. Restano parecchi dubbi, anche perché solo pochi giorni fa era stata la compagna di Bova a parlare chiaramente. Ospite a Obbligo e Verità, condotto su Rai 2 da Alessia Marcuzzi, l’attrice spagnola aveva negato categoricamente qualsiasi tipo di legame con un fantomatico "cavaliere segreto". Inoltre, dato che si era vociferato di una crisi di coppia in corso, Rocio si espressa anche su questo punto: niente crisi, a quanto pare, ma solo un litigio di coppia ingigantito dal gossip. Perché, come aveva sottolineato lei, purtroppo c’è gente che si "inventa cose di sana pianta".

I dubbi su De Martino e l’incognita Belen

Appurata quindi la smentita di Rocio Munoz Morales, resta da vedere qual è il ruolo di Stefano De Martino in questa storia. Non è la prima volta, infatti, che per il conduttore di Affari Tuoi si parla di flirt o tresche in corso. Però le voci ultimamente sono poco chiare. Addirittura, alcuni giorni fa l’esperto Gabriele Parpiglia aveva parlato di un ipotetico riavvicinamento tra Stefano e l’ex moglie Belen Rodriguez. Quanto ci sia di vero, in questo rumor o in quello su Rocio Munoz Morales, davvero non lo sappiamo. Ma resteremo con le antenne alzate, per cercare di ‘captare’ al più presto qualche novità.

