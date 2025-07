Raoul Bova e Rocio Morales, l’ultimo tentativo (fallito) per salvare il matrimonio. “Ecco perché è finita” Dopo anni insieme, Raoul Bova e Rocio Morales si sarebbero detti addio. Nessun tradimento, solo incomprensioni profonde e tentativi di salvezza naufragati.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Insieme hanno fatto sognare milioni di persone perché, a detta di tutti, "erano belli d vedere", ma anche i sogni più belli possono interrompersi. Da giorni se ne parla e, a quanto pare, Raoul Bova e Rocio Morales si sarebbero detti addio. Dopo dodici anni di amore intenso, una recente indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia rivela che i due si sarebbero lasciati in modo pacifico, senza rancori e, all’origine di questa decisione, non ci sarebbe alcun tradimento. Vediamo insieme tutti i dettagli per saperne di più.

Raoul Bova e Rocio Morales, l’amore tra i due sarebbe finito: l’indiscrezione

Dopo dodici anni di grande amore, mesi di crisi e tentativi falliti di riappacificazione, sembra che Raoul Bova e Rocio Morales si sarebbero lasciati. La notizia della separazione arriva dalla newsletter di Gabriele Parpiglia, che ha spiegato anche le ragioni della rottura. Stando alle parole del giornalista: "È finita pochi giorni fa. Niente crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio. Lei ha ‘tenuto la corda’ fino alla fine con il silenzio, lui ha tentato di ricucire ma non ce l’ha fatta più. I due si sono detti addio". L’epilogo, a quanto pare, sarebbe definitivo: "Lui ci ha provato, ma il filo che li aveva legati in principio, sin dal primo incontro, si è disintegrato definitivamente".

Non sarebbero stati tradimenti o troppi impegni di lavoro a determinare la fine della relazione, ma incomprensioni sempre più profonde. Bova avrebbe fatto il possibile per cambiare la situazione, senza però riuscire a salvare il rapporto con la collega spagnola. Al momento i diretti interessati non hanno commentato ufficialmente la notizia, e resta da capire se, nel corso di questi giorni, arriveranno conferme.

La crisi tra Raoul Bova e Rocio Morales

Sarebbe dovuta essere una notizia che avrebbe spiazzato tutti ma, invece, non è stato affatto così. Questo perché da diversi mesi, ormai, circolavano voci di crisi. Si parlava già di una relazione quasi conclusa: "Ormai vivono da separati in casa. La scorsa settimana Raoul è stato avvistato alla festa dello stilista napoletano Francesco Scognamiglio (a Palazzo Reale) e si è presentato da single", aveva raccontato Gabriele Parpiglia, sottolineando anche un "feeling molto particolare" tra Bova e una donna bionda. I segnali della rottura erano evidenti anche sui social: da tempo i due non pubblicavano più foto insieme e si trovavano in posti diversi.

La crisi si sarebbe rivelata definitiva. I due attori avrebbero tentato per mesi di recuperare il rapporto per il bene delle figlie Luna (2015) e Alma (2018), senza successo. La loro ultima apparizione pubblica risale a maggio al Teatro Manzoni di Roma. Da allora, solo gossip e indiscrezioni che hanno anticipato l’annuncio ufficiale della separazione.

