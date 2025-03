Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales replica (con veleno) alle voci di crisi: “Ecco qual è la verità” Si parlava, nelle ultime settimane, di una possibile rottura in corso tra i due innamorati. Ma adesso è la stessa attrice a rispondere (a tono) tramite i social. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Finalmente ha risposto alle voci, Rocío Muñoz Morales. La compagna di Raoul Bova, dopo settimane di gossip intensi su una (presunta) crisi di coppia, ha deciso di intervenire via social per dire la sua. A fare scattare la replica, da parte dell’attrice, sarebbe stato l’ennesimo servizio di un noto settimanale, che mostrava Rocío in compagnia di un uomo misterioso in giro per le strade di Roma. Ecco in dettaglio che cosa ha dichiarato la Morales.

Raoul Bova, le foto ‘sospette’ di Rocío Muñoz Morales

Si parlava di amore in alto mare, per i due attori Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. E questo nonostante le recenti foto di famiglia, scattate e pubblicate dal settimanale Oggi, in cui la coppia veniva mostrata durante una classica domenica trascorsa in compagnia. Perché era stata Diva e Donna, invece, a parlare una settimana fa di una possibile crisi in atto.

Il motivo? Degli scatti resi pubblici dal settimanale, in cui stavolta Bova e la Morales sembravano prendere strade separate dopo una passeggiata con le figlie. "Il sentimento si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero separati in casa", aggiungeva a questo proposito la rivista. E a quell’indiscrezione, o presunta tale, si era poi sommata una seconda paparazzata (sempre ad opera di Diva e Donna). In questo caso, Rocío era stata beccata in compagnia di un ‘misterioso cavaliere’ per le strade di Roma.

I loro "gesti sembrano rivelare una certa intesa", ha scritto a questo proposito il magazine di gossip. Ma è a quel punto, dopo giorni di voci e illazioni insistenti, che Rocío Muñoz Morales ha deciso di rispondere a tono. E la sua replica ora rischia davvero di mettere a tacere tutte le malelingue.

La replica social (al veleno) di Rocío

Tramite i suoi canali social, l’attrice e compagna di Raoul Bova ha detto la sua sulla questione. "Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta", ha scritto nelle storie Instagram, con tanto di copia cartacea dell’ultimo numero di Diva e Donna. "Quella stessa sera: la verità", ha aggiunto poi postando un selfie con il misterioso accompagnatore, che sarebbe in realtà un suo carissimo amico. "Il mio amico da più di 20 anni Giuseppe Di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia", sono state le parole della Morales, "super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo ‘Il cappotto Di Janis’". Insomma, chi sperava in una crisi di coppia dovrà senza dubbio ricredersi.

