Rocío Muñoz Morales con De Martino per dimenticare la crisi con Bova? “Hanno un rapporto molto stretto” Stando ad alcune voci l’attrice – nonostante le smentite – si sarebbe avvicinata al conduttore di Affari Tuoi, che fa parte della sua agenzia di management

Rocío Muñoz Morales ha fatto chiarezza riguardo la (già smentita) crisi in corso con Raoul Bova, ma le voci non sembrano destinate a placarsi. Stando ad alcuni nuovi rumor, infatti, l’attrice spagnola si sarebbe avvicinata molto a Stefano De Martino, che potrebbe corrispondere all’identikit del presunto "uomo misterioso" di cui si è tanto parlato nelle ultime ore. Stando a un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, i due avrebbero legato molto. Scopriamo tutti i dettagli.

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino: il nuovo rumor

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardanti una presunta crisi in corso tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova. La relazione tra due, legati dal 2011 e genitori delle piccole Luna e Alma, sembrava essere giunta a un punto di non ritorno, ma ci ha pensato proprio Rocío a rompere il silenzio e a intervenire sui social per smentire il tutto. Il nome dell’attrice madrilena era stato accostato a un "cavaliere segreto", scatenando la sua furia: "Frottole inventate di sana pianta" ha commentato la moglie di Raoul Bova, paparazzata invece col suo amico di sempre Giuseppe Di Bella.

I rumor, tuttavia – come anticipato – non si sono affatto placati. Lo sfogo di Rocío, infatti, non ha convinto tutti, anzi. Stando a una nuova indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, l’attrice spagnola si sarebbe avvicinata realmente a un uomo misterioso, ma tutt’altro che sconosciuto. Secondo il giornalista e autore televisivo, Rocío avrebbe legato moltissimo con Stefano De Martino, con il quale "avrebbe sviluppato un rapporto particolarmente stretto".

Com’è nato il rapporto con De Martino e la situazione con Bova: l’indiscrezione

Stando alle parole di Gabriele Parpiglia, nella giornata di ieri sui social Rocío Muñoz Morales si sarebbe limitata a smentire le recenti voci e i gossip sul suo conto, senza però mai negare la crisi con Raoul Bova. Da lì la ricostruzione del rapporto con Stefano De Martino: il conduttore di Affari Tuoi è un assistito di Beppe Caschetto, vale a dire il nuovo management dell’attrice (la quale proprio recentemente ha cambiato agenzia). Parpiglia ha commentato anche alcuni like sospetti tra i due sui social, il tutto mentre Raoul Bova ha preferito mantenere completa riservatezza e silenzio sulla questione ("Penso al lavoro e custodisco la mia privacy"). Naturalmente, infatti, si tratta solo di rumor, né confermati né smentiti.

