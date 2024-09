La Rai già ferma Alberto Matano: stop a La Vita in Diretta, perché non va in onda Oggi lunedì 16 settembre 2024 nel pomeriggio di Rai 1 spazio all’inaugurazione dell’anno scolastico con il presidente Mattarella, condotta da Eleonora Daniele

Primo stop stagionale per Alberto Matano. Oggi lunedì 16 settembre 2024, infatti, La Vita in Diretta non andrà in onda. Il talk show del pomeriggio di Rai 1 (che sta affondando la concorrenza Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque) farà spazio a Tutti a scuola, l’evento di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25 con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scopriamo il nuovo palinsesto e tutti i dettagli.

Salta La vita in diretta: il nuovo pomeriggio di Rai 1

A una sola settimana di distanza dal debutto stagionale della scorsa settimana, Alberto Matano è costretto al primo stop. Oggi lunedì 16 settembre 2024, infatti, salterà il consueto appuntamento conLa Vita in Diretta. Il talk show di Rai 1 – mai sceso sotto il 21% di share nella prima settimana di questa 35esima edizione – sta dominando il daytime pomeridiano contro Pomeriggio Cinque (ormai in crisi d’ascolti) ma oggi non andrà in onda. La sfida tra Alberto Matano e Myrta Merlino non andrà in scena ed è ufficialmente rimandata a domani, quando La Vita in Diretta tornerà regolarmente in onda nel palinsesto del pomeriggio di Rai 1.

Il motivo? A partire dalle ore 16:30 su Rai 1 verrà trasmesso Tutti a scuola, la diretta della cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25, evento a cui prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’edizione di quest’anno verrà condotta da Eleonora Daniele, con la partecipazione dell’attore Pierpaolo Spollon. L’appuntamento con Alberto Matano è rinviato a domani martedì 17 settembre 2024.

Tutti a scuola: cos’è e dove vederlo

Come ormai tradizione, anche quest’anno Tutti a scuola verrà dunque trasmesso in diretta su Rai 1. Al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari, infatti, andrà in scena la celebrazione e cerimonia per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2024/25. Tra il pubblico saranno presenti studenti provenienti da tutta Italia, mentre sul palco non mancheranno ospiti, musicisti, volti noti dello spettacolo e del mondo della cultura. Attesissimo, ovviamente, l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che chiuderà la cerimonia con gli auguri a tutti gli studenti in vista di questo anno. La diretta sarà condotta da Eleonora Daniele, con la partecipazione dell’attore Pierpaolo Spollon. Appuntamento oggi lunedì 16 settembre 2024 su Rai 1 a partire dalle ore 16:30, con diretta streaming gratuita disponibile anche su RaiPlay (tramite app o sito ufficiale).

