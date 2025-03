Rai, le novità di aprile 2025: Fagnani rimpiazza De Martino e Alberto Angela sfida Ilary Blasi Nuovi show e programmi tv in arrivo ad aprile 2025 su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Spicca il debutto di Belve, che sostituirà Stasera tutto è possibile.

Marzo ormai giunto è agli sgoccioli e se questo mese ha regalato grandi emozioni come la nuova stagione di Mare Fuori e e la Uefa Nations League aprile non sarà da meno. Tra grandissime novità e conferme di programmi già rodati e che piacciono al pubblico, i telespettatori avranno come trascorrere le serate. Vediamo quindi le novità del palinsesto televisivo della Rai del mese di aprile 2025.

Novità di Rai 1 in arrivo ad aprile 2025, cosa vedremo

Il pubblico potrà gustarsi le ultime puntate di The Voice Senior su Rai 1 il venerdì sera. Il programma musicale condotto da Antonella Clerici chiuderà i battenti l’11 aprile con la finalissima che assegnerà il titolo di campione dell’edizione 2025. È iniziato il 22 marzo e finirà con la puntata finale sabato 19 aprile Ne vedremo delle belle, lo show condotto da Carlo Conti con le dieci showgirl a darsi battaglia per vincere la somma di 20.000 da devolvere in beneficenza all’associazione Una Nessuna Centomila. Dovrebbe tornare come sempre al sabato sera il game show di Marco Liorni Chi può batterci?. Il 29 aprile in prima serata sulla rete ammiraglia andrà in onda il meraviglioso spettacolo di Roberto Bolle Viva la danza. Inoltre, nel lunedì sera di rai 1 tornerà Alberto Angela con un nuovo ciclo di puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta. Il divulgatore principe della tv italiana andrà a sfidarsi con Ilary Blasi e The Couple, il nuovo reality show che rimpiazzerà il Grande Fratello su Canale 5. La serie Costanza continuerà anche nel prossimo mese ad appassionare il pubblico del piccolo schermo: la Rai dovrebbe mandare in onda l’ultima puntata il 27 aprile. La fine della fiction è prevista per il 20 ma essendo Pasqua non è da escludere il suo slittamento alla domenica successiva. Sempre su Rai 1 nel giorno della Liberazione andrà in onda Fuochi d’Artificio, una serie sulla Resistenza.

Rai 2, cosa vedremo il prossimo mese

Continuerà anche ad aprile lo show di Alessia Marcuzzi Obbligo o verità, iniziato il 24 marzo e di cui è prevista l’ultima puntata il 21 aprile. Dopo l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile è prevista un’unica puntata dello show che Stefano De Martino sta portando in tour ovvero Meglio Stasera. Poi martedì 22 aprile Francesca Fagnani rimpiazzerà De Martino con la nuova stagione del suo Belve, che proporrà altre scomode interviste tutte da gustare a vip di ogni tipo.. Per le serie Tv vedremo ancora le ultime puntate di Mare Fuori 5 a cui seguirà sempre al mercoledì sera Delitti in Paradiso. Da lunedì 28 aprile sempre su Rai 2 il pubblico potrà divertirsi con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, alla guida dello show comico Audiscion.

Aprile 2025, cosa andrà in onda su Rai 3

Su Rai 3 il programma ironico e necessario Splendida Cornice con Geppi Cucciari resterà in programma fino al 10 aprile, per poi essere rimpiazzato dal giovedì successivo da Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti. Il venerdì sera ci sarà prima Monica Maggioni e il suo Newsroom poi FarWest di Salvo Sottile. Stessa staffetta per Presadiretta di Riccardo Iacona e a seguire Report con Sigfrido Ranucci, che però riaprirà i battenti a maggio (probabilmente domenica 11).

