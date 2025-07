Report 'tagliato', Ranucci attacca ancora la Rai: “Un nome e un cognome dietro la scelta”, con chi è furioso La stagione di Report si chiude tra ottimi ascolti e nuove polemiche: dopo la pausa estiva, Report tornerà con meno puntate. E il conduttore è furioso con la Rai.

Report la scorsa settimana ha chiuso la sua stagione 2024/2025, ma Sigfrido Ranucci non ha ancora intenzione di tirare i remi in barca e continua a difendere con le unghie la sua ‘creatura’ televisiva. Intervenuto al festival "Il libro possibile" di Polignano a Mare, il conduttore del programma di Rai 3 ha rilanciato la polemica contro la Rai, che ha deciso di tagliare dare una ‘sforbiciata’ al numero di puntate di Report del prossimo anno. Una scelta che ha imbestialito Ranucci.

Ranucci (ancora) contro la Rai: l’attacco dopo il taglio di puntate a Report

La notizia circolava già da qualche settimana, e alla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione. Report – così come altri programmi di approfondimento della tv di Stato come FarWest di Salvo Sottile e Lo Stato delle cose di Massimo Giletti – vedrà ridotto il suo numero di puntate nella prossima stagione televisiva. La mossa è stata motivata dai vertici di Viale Mazzini tirando in ballo una spending review legata ai costi di produzione dei programmi, ma Ranucci non l’ha accettata di buon grado e anche a Polignano a Mara ha lanciato messaggi polemici contro la dirigenza Rai. "Hanno tagliato quattro puntate alla trasmissione d’inchiesta più amata dal pubblico, quella più accreditata. Credo sia la prima volta che avviene nella storia della Rai".

Un attacco diretto a chi ha deciso la sforbiciata, che secondo Ranucci non può essere considerata parte di un taglio generalizzato bensì come un attacco mirato alla sua trasmissione, le cui inchieste più volte in passato hanno fatto tremare la politica: "Non è vero che i tagli sono stati fatti a tutti, chi lo ha deciso ha un nome e un cognome". Nonostante tutto, il giornalista rivendica l’unità della squadra e la forza del progetto: "Quello che rende unito questo gruppo ed è straordinario è il progetto di essere in uno spazio libero, che continuerà ad esserlo finché ci sarà questa squadra".

Servizio pubblico e precari in bilico

Nel corso dell’incontro dedicato al giornalismo d’inchiesta, Sigfrido Ranucci ha espresso preoccupazione anche per il destino dei collaboratori precari della trasmissione, molti dei quali rischiano di essere ricollocati attraverso una selezione nelle sedi regionali della Rai: "Il rischio per noi a Report è disperdere così un patrimonio di dieci anni, in cui abbiamo costruito persone specializzate nel giornalismo d’inchiesta con le risorse del servizio pubblico". Al centro del suo discorso, anche una netta presa di posizione sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo: "La maggior parte delle persone probabilmente neppure vota, ma ha comunque il diritto di essere rappresentata. Il nostro unico editore di riferimento non può essere la politica, ma il pubblico che paga il canone".

Coraggio, querele e il ruolo dei cronisti locali

Ranucci ha poi approfondito il valore del giornalismo d’inchiesta, sottolineando la necessità di strumenti adeguati e indipendenza editoriale: "Fare inchieste richiede profondità, conoscenza, specializzazione, è un mestiere particolare all’interno del giornalismo". Ogni puntata di Report, ha ricordato, genera quasi sistematicamente una denuncia: "Arrivano querele quasi per ogni trasmissione. Questo è anche il termometro, secondo me, di un Paese malato e talmente abituato a convivere con i suoi tanti mali da considerarli la normalità".

Report quando torna in onda dopo la pausa estiva

Report ha chiuso la sua stagione domenica scorsa, 6 luglio 2025, archiviando un ciclo segnato da ottimi ascolti ma anche da forti polemiche, come spesso accade per il programma di Sigfrido Ranucci. Le inchieste trasmesse hanno suscitato dibattiti e acceso l’attenzione pubblica, confermando il ruolo centrale della trasmissione nel panorama dell’informazione. A partire domani, Rai 3 manderà in onda una serie di puntate best of per le prossime domeniche con le migliore inchieste degli ultimi mesi. Il ritorno di Report dopo la pausa estiva è previsto per settembre, anche se la data esatta non è ancora stata comunicata. Probabile il rientro a fine mese.

