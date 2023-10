Qualificazioni Euro 2024, Inghilterra-Italia per il primato nel girone: quando e dove vederla Stasera gli Azzurri di Spalletti possono agganciare gli inglesi in testa al gruppo C: la diretta su Rai 1, salta l’appuntamento con Amadeus e Affari Tuoi

Gli Europei 2024 sono sempre più vicini e l’Italia di Spalletti è chiamata a fare gli ultimi, grandi, sforzi per strappare il pass della qualificazione alla prossima competizione europea, a cui si presenterà da Campione in carica. Dopo il convincente poker rifilato sabato a Malta, stasera gli Azzurri affrontano l’Inghilterra di Southgate in una trasferta cruciale per le sorti del gruppo C. La Nazionale torna infatti a Wembley – stadio che evoca bellissimi ricordi, con il successo a Euro 2020 proprio contro i britannici – per uno sconto diretto che, con una vittoria azzurra, significherebbe l’aggancio al primo posto del girone. Appuntamento su Rai 1 e fischio d’inizio alle 20:45. Scopriamo tutti i dettagli.

Inghilterra-Italia: la partita

L’Italia di Spalletti sembra finalmente aver ingranato e dopo due successi consecutivi si presenta a Wembley per affrontare l’Inghilterra capolista del gruppo C. Gli uomini di Southgate sono ancora imbattuti e gli Azzurri proveranno il colpaccio e a strappare i tre punti in trasferta che varrebbero l’aggancio in testa al girone. Al momento la Nazionale si trova infatti a 10 punti, a pari merito con l’Ucraina (che ha però una partita in più) e a -3 proprio dagli inglesi. Inutile dire che per Spalletti e e l’Italia un successo sarebbe un importantissimo tassello da aggiungere alla strada verso UEFA Euro 2024.

L’ultima volta che Inghilterra e Italia si sono affrontate a Wembley è stata la magica notte di Wembley dell’11 luglio 2021, quando la Nazionale dell’allora CT Mancini salì sul tetto d’Europa trionfando nella finale di Euro 2020. Da allora le due selezioni si sono affrontate più volte: l’anno scorso in Nations League l’Italia trionfò a San Siro (1 a 0) e pareggiò a Wolverhampton (0 a 0), ma in queste Qualificazioni a Euro 2024 gli inglesi si sono imposti a Napoli per 2 a 1 lo scorso marzo.

Le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. All. Gareth Southgate

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Kean. All. Luciano Spalletti

Quando e dove vederla (martedì 17 ottobre 2023)

Inghilterra-Italia si giocherà oggi martedì 17 settembre 2023 nella suggestiva cornice di Wembley: il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, con streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Calcio d’inizio alle 20:45. Visto l’orario, salterà il consueto appuntamento con Amadeus e Affari tuoi.

