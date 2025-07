Diogo Jota: chi è Rute Cardoso, la moglie dell’attaccante del Liverpool morto in un incidente Stavano insieme dai tempi del liceo, avevano tre figli e si erano appena sposati: la storia di Rute, la donna che ha condiviso tutto con il calciatore scomparso.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il dolore per la morte di Diogo Jota è ancora fortissimo. Aveva solo 28 anni, era nel pieno della carriera, aveva appena sposato la donna che amava e da cui aveva avuto tre figli. Poi, improvvisamente, tutto si è interrotto. L’incidente in auto in Spagna ha portato via lui e il fratello André, lasciando un vuoto enorme. Al centro di tutto questo dolore c’è lei: Rute Cardoso.

Diego Jota e Rute Cardoso: insieme dai banchi di scuola

Rute Cardoso e Diogo Jota stavano insieme dal 2013. Si erano conosciuti sui banchi del liceo a Porto, quando lui non era ancora un calciatore famoso e lei era una ragazza solare, molto legata alla famiglia. Avevano solo 17 anni, ma da allora non si erano più lasciati. Hanno attraversato tutto insieme: i trasferimenti, i cambi di città, la crescita, i figli, i momenti belli e quelli più complicati. Nel 2017 si erano trasferiti in Inghilterra, quando lui aveva firmato per il Wolverhampton. Rute lo aveva seguito senza esitazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rute Cardoso: una madre presente, e una moglie riservata

Nel tempo, la coppia ha costruito una famiglia unita. Il primo figlio, Denis, è nato nel 2021. Poi è arrivato Duarte nel 2023, e infine la loro terza figlia, nata il 26 novembre 2024. Il nome della bambina non è mai stato reso pubblico. Rute condivideva spesso sui social la loro quotidianità: le vacanze, i compleanni, i momenti in famiglia, le partite viste allo stadio con i bambini. Sempre con discrezione, senza mai cercare i riflettori. Aveva anche una grande passione per gli animali: con Diogo avevano tre cani.

Il matrimonio pochi giorni prima della tragedia

Dopo nove anni di fidanzamento, nel 2022 è arrivata la proposta di matrimonio. Una scena romantica, in riva a un lago. Rute aveva scritto: "Il mio sogno si è avverato". Si sono sposati il 22 giugno 2025, appena dieci giorni prima dell’incidente. Un matrimonio celebrato a Porto, con amici e familiari. Avevano pubblicato entrambi un video delle nozze, scrivendo: "Un giorno che non dimenticheremo mai". Lei aveva aggiunto: "Sì all’eternità".

Il profilo social tempestato dalle condoglianze dei fan

L’ultimo post pubblicato da Rute è proprio il video del matrimonio. Oggi quel video è pieno di messaggi di condoglianze. Migliaia di persone, da tutto il mondo, si stanno riversando sul suo profilo Instagram per lasciarle un pensiero. "Non sarai mai solo", gli aveva scritto una volta. Oggi, è lei a non essere sola, circondata dall’affetto delle persone care. Ma il dolore che sta vivendo, a soli 28 anni, resta profondo e inconsolabile.

Potrebbe interessarti anche