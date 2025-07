5 film horror da vedere assolutamente su Netflix che non ti faranno dormire (anche se non è Halloween) Alcuni consigli a tema horror per passare una serata in compagnia di fantasmi, spettri, demoni ed entità sovrannaturali

Riassumere tutte le varie sfumature dell’Horror sotto un unico cappello generico è tanto difficile quanto sbagliato. Dal body horror, all’horror psicologico, passando per il paranormale e lo splatter. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Per fortuna Netflix, in questo senso, è una miniera d’oro, con diverse chicche davvero molto valide. Se non sapete cosa guardare questa sera, ecco 5 film horror da vedere su Netflix per passare una nottata all’insegna della paura.

5 film horror da vedere assolutamente su Netflix (sono davvero spaventosi)

Noi (2019)

Seconda pellicola di Jordan Peele, probabilmente la sua meglio riuscita sino ad adesso, con Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elizabeth Moss e Yahya Abdul-Mateen II. Nel 1986, mentre stava facendo una vacanza con la sua famiglia a Santa Cruz, la piccola Adelaide Thomas incontra la sua sosia nella Casa degli specchi e, per la paura, smette di parlare. 33 anni dopo Adelaide torna in quel luogo con la famiglia, finendo in un incubo quando quattro sosia spaventosi si presentano alla sua porta. Un film ad alto tasso di ansia e con un finale tutto da scoprire.

Eli (2019)

Una ghost story, diretta da Ciaròn Foy, che ribalta gli stilemi classici del genere. Eli è un bambino gravemente malato che, insieme ai genitori, si reca presso un’isolata struttura specializzata nella cura della sua patologia.

Col passare del tempo, però, Eli si accorgerà che la grande casa nasconde molti oscuri segreti e che, anche se nessun altro oltre a lui sembra accorgersene, che i suoi corridoi sono popolati da diaboliche presenze.

The Ruins (2008)

Horror particolare, in cui la minaccia arriva… dalla natura stessa. Carter Smith ci racconta una storia disturbante, in cui un gruppo di turisti viene letteralmente risucchiato da una foresta senziente. Queste piante rampicanti, che ingoiano le rovine Maya in Messico, hanno una vita propria e trascinano a sé chiunque si addentri nella giungla.

Wounds (2019)

Un film dalla forte componente gore, con elementi da ghost story e dal cast altisonante, composto da Armie Hammer, Dakota Johnson e Zazie Beetz e diretto da Babak Anvari. Un barman trova per caso un cellulare abbandonato nel locale, al cui interno sono contenuti dei video. Man mano che li guarda, essi diventano sempre più violenti e sconvolgenti e presto lui e la sua fidanzata Carrie cominceranno a essere tormentati da oscure presenze.

Apostolo (2018)

Una delle migliori produzioni originali Netflix degli ultimi anni. Gareth Evans dirige Dan Stevens, Elen Rhys e Michael Sheen. Primi del ‘900, Inghilterra: Thomas Richardson (Stevens) si reca in incognito sull’isola gallese di Eridsen per liberare la sorella, Jennifer (Rhys), rapita dai membri di una setta. Per salvare la ragazza, Thomas dovrà svelare i segreti di quella misteriosa comunità vivendola dall’interno.

