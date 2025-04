Stasera in tv (8 aprile), De Martino chiude STEP (e dice addio a Rai 2), Can Yaman sfida Veronica Gentili Tutti i programmi da vedere stasera in tv, martedì 8 aprile 2025: dalla nuova puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2, alle avventure de Il Turco.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di tutti i tipi, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 8 aprile 2025 in prima serata. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera.

Stasera in tv (8 aprile), cosa vedere: De Martino su Rai 2 contro Can Yaman su Canale 5

La sera dell’8 aprile 2025 la TV generalista propone una serie di programmi interessanti e variegati. Su Rai 1 si parte con Affari tuoi, il classico gioco dei pacchi che da anni è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani. Subito dopo, spazio alla serie francese Morgane – Detective geniale, con la protagonista alle prese con nuovi casi e una vita personale sempre più movimentata.

Su Rai 2 torna invece Stasera tutto è possibile, l’amatissimo show condotto da Stefano De Martino, con la partecipazione dei volti comici ormai affezionati al pubblico come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Si ride, si gioca, si improvvisa: il programma resta un rifugio di leggerezza e questa sera vivrà l’ultima puntata di una edizione 2025 straordinaria, che ha visto STEP polverizzare ogni record d’ascolti (18.2% la scorsa settimana). Tra gli ospiti dell’ultima puntata ci sarà anche la cantante Emma Marrone, ex di Stefano De Martino (recentemente si è parlato di possibile ritorno di fiamma): una presenza che certamente stuzzicherà l’attenzione dei fan e che potrebbe permettere allo show di chiudere la stagione con un ulteriore record d’ascolti, magari oltre il 20%. Quello di stasera, inoltre, potrebbe essere l’ultima uscita di De Martino su Rai 2. Pare infatti che il conduttore l’anno prossimo si dedicherà solo a progetti in onda sulla prima rete, a conferma del suo status ormai consolidato di stella della tv pubblica.

Diversissima invece la proposta di Canale 5, dove va in onda Il Turco, miniserie evento con il sex symbol turco Can Yaman. È un debutto attesissimo, perché la serie in programma originariamente a fine marzo, salvo poi essere posticipata per ragioni mai chiarite.

Su Rai 3 prosegue l’appuntamento con Un giorno in pretura, che come sempre entra nelle aule dei tribunali italiani per raccontare storie vere e processi complessi. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show, con servizi di denuncia, reportage e momenti più leggeri. Su Rete 4 continua invece È sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer che punta l’attenzione su politica e società.

Per chi ha voglia di cinema, le proposte non mancano. Sul canale 20 viene trasmesso Zack Snyder’s Justice League, un film corposo e visivamente potente. Su TwentySeven si cambia completamente registro con In Good Company, commedia leggera e intelligente. E per chi ha nostalgia dei grandi classici italiani, su Cine 34 torna Il secondo tragico Fantozzi, intramontabile con Paolo Villaggio nei panni del ragionier Ugo. Insomma, tra show, fiction, approfondimento e cinema, l’8 aprile ce n’è davvero per tutti.

