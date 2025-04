Stasera in tv (15 aprile): De Martino non c’è più e Veronica Gentili mette in pole Le Iene I programmi tv da vedere stasera, 15 aprile, dallo show di Brignano al dramma Fuochi d'artificio, passando per le inchieste de Le Iene e Un giorno in pretura.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 15 aprile 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (15 aprile), cosa vedere: Ma diamoci del tu contro Le Iene

La prima serata del 15 aprile 2025 è davvero varia, con tante proposte per tutti i gusti. Su Rai 2 non ci sarà più Stefano De Martino, che la settimana scorsa ha chiuso una stagione di Stasera tutto è possibile accompagnata da ascolti straordinari. Al posto del conduttore napoletano ci sarà Ma… diamoci del tu!, uno show ironico e graffiante, dove il comico Enrico Brignano parla al pubblico di sé e delle sue esperienze, della sua professione e della sua storia personale, fatta anche di delusioni, false partenze e dei tanti no ricevuti. Di tutt’altro tono invece è Le Iene Show, in onda su Italia 1: uno dei programmi più iconici e graffianti della televisione italiana, che continua a portare in prima serata inchieste, provocazioni e ironia, sotto la guida di Veronica Gentili e Max Angioni. Reduce dall’8.4% della scorsa settimana, lo show di Italia 1 stasera potrebbe approfittare dell’assenza di De Martino per salire di livello e sfondare il tetto della doppia cifra di share anche grazie ai super ospiti della puntata trra cui Alessandra Amoroso, che pochi giorni fa ha annunciato di aspettare una bambina.

Passando al resto del palinsesto, su Rai 1 si comincia con il classico appuntamento con Affari tuoi, il programma dei pacchi che ormai è diventato un’abitudine serale per tantissimi italiani. Subito dopo, spazio alla nuova serie Fuochi d’artificio, che porta sullo schermo una storia ambientata durante la Seconda guerra mondiale, tra le montagne e la Resistenza. Su Rai 3, invece, torna Un giorno in pretura, con il suo racconto attento e rigoroso dei processi più noti (e spesso più discussi) della cronaca giudiziaria italiana. Nella serata di oggi ad esempio troveremo il caso della coppia leccese brutalmente assassinata. Su Canale 5 va in onda Il Turco, la serie tv con Can Yaman, mentre Rete 4 propone una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer, che ormai è diventato un punto di riferimento per chi cerca un approfondimento su temi di politica e società, spesso accompagnato da confronti accesi tra gli ospiti.

Per chi ha voglia di un film, ci sono anche diverse opzioni interessanti. Sul canale 20 va in onda The Losers, mentre su TwentySeven troviamo Quel mostro di suocera, una commedia diventata un piccolo cult per gli amanti del genere. Su Cine 34 invece spazio alla comicità con Il cosmo sul comò, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo fatto di sketch surreali e divertenti, legati tra loro da un filo narrativo che solo loro potevano inventarsi. Insomma, anche stasera avremo grande scelta tra tra talk, inchieste, fiction e commedie. Ce n’è davvero per tutti.

