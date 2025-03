Paolo Bonolis si riprende il prime time di Canale 5 (e beffa Can Yaman): cosa succede Cambiamenti improvvisi per la nuova e attesissima serie di canale 5 “Il Turco”: slitta (di nuovo) la data della messa in onda. Cosa succede.

Mediaset non è mai stata tanto indecisa come negli ultimi tempi e la conferma di questo arriva dai continui cambiamenti del palinsesto della prima serata. Parliamo in particolare dell’attesissima serie Il Turco con Can Yaman come protagonista che, dopo essere già slittata più volte, è stata nuovamente posticipata a data da definirsi: scopriamo di più.

Il Turco, slitta ancora la messa in onda della serie: cosa vedremo

Ebbene sì, i tanti fan dell’attore Can Yaman, che non vedono l’ora di assistere alla sua nuova miniserie Il Turco, non saranno felici di sapere che Mediaset ha scombussolato di nuovo le carte in tavola. All’inizio si pensava che la serie sarebbe arrivata su Canale 5 a febbraio, per poi passare invece alla doppia data del 25 e 27 marzo. Programmi che sono poi cambiati nuovamente, fino a una data che sembrava essere definitiva: doppio appuntamento il 27 e il 28 marzo, con tanto di spot pubblicitario in onda quotidianamente su canale 5.

Ma ecco che ci troviamo a dare notizia di un nuovo cambio di programmazione: la serie con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro non andrà più in onda a fine marzo ma slitterà a una data ancora in fase di definizione. In altre parole, almeno per il momento non si ha certezza di quanto Il Turco potrà andare in onda. Al suo posto, giovedì 27 marzo andrà in onda su canale 5 uno speciale del game show di Paolo Bonolis dal titolo Avanti un Altro! By Night (contro l’inarrestabile Che Dio Ci aiuti su Rai 1) mentre venerdì 28 marzo verrà trasmessa la soap Tradimento (contro una nuova puntata di The Voice Senior in prima serata su Rai 1).

Il Turco, i fan in attesa del ritorno di Can Yaman

I tantissimi fan di Can Yaman dovranno quindi aspettare ancora un po’ per vedere il ritorno dell’attore turco sul piccolo schermo italiano. La serie rimane comunque tra le più attese dell’attuale stagione televisiva e questo soprattutto per la presenza di uno degli attori turchi più amati nel nostro Paese. Ricordiamo infatti che Can Yaman, classe 1989 e originario di Istanbul, negli ultimi anni ha letteralmente conquistato il cuore degli italiani con progetti come Bitter Sweet, DayDreamer e Viola come il mare.

Nella serie Il Turco, Can tornerà nei panni di Hasan Balaban, un valoroso ufficiale turco che approda alle porte di Vienna con l’obiettivo di conquistare la capitale del Sacro Romano Impero e qui che viene salvato da una giovane donna, tanto bella quanto misteriosa, di nome Gloria. Una serie ambientata nel Seicento che tra storia, amore, ribellione e passione non potrà che ammaliare il pubblico. Ora, non rimane che capire quando finalmente potremo vederla.

