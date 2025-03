Stasera in tv (11 marzo): De Martino prepara un nuovo record e la iena Gentili pronta a graffiare Miriam Leone Tutti i programmi da vedere stasera in tv, martedì 11 marzo 2025: dalla nuova puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2, alle indagini de Le Iene

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di tutti i tipi, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 11 marzo 2025 in prima serata.

Quali sono quindi i programmi migliori della serata?

Stasera in tv (11 marzo), cosa vedere: De Martino su Rai 2 contro Veronica Gentili

La serata dell’11 marzo 2025 offre una vasta gamma di programmi televisivi per soddisfare tutti i gusti. Su Rai 2 spazio all’intrattenimento leggero con Stasera tutto è possibile, il divertente show condotto da Stefano De Martino, dove celebrità si cimentano in giochi e prove esilaranti, regalando al pubblico momenti di puro divertimento (QUI le anticipazioni della puntata). Reduce dal risultato eccezionale della scorsa settimana (14,7% di share, miglior risultato di sempre), STEP anche stasera punta a un nuovo record e a confermare lo status di programma più visto della serata, complice anche una controprogrammazione delle altre reti che non sempre irresistibile. Su Rai 1, infatti, dopo il consueto appuntamento in access prime time con Affari Tuoi, andrà in onda l’ultimo appuntamento con la serie Miss Fallaci, interpretata da Miriam Leone, che racconta gli esordi della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci negli anni ’50. Seppur molta attesa, la fiction finora ha raccolto qualche critica e ascolti molto deludenti (13,3% la scorsa settimana) e tutto lascia presagire che anche l’appuntamento finale non riuscirà a invertire il trend negativo.

Il vero rivale per Stefano De Martino e il suo Stasera tutto è possibile, quindi, potrebbe essere Le Iene Show, il programma di attualità e inchieste giornalistiche di Italia 1 noto per il suo stile irriverente e le interviste pungenti. Con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, il programma sta incassando risultati di share molto positivi e in crescita, sfondando con regolarità il muro del 10% di share.

Programmi tv stasera, martedì 11 marzo: Fialdini, Floris e Bianca Berlinguer

Stasera in tv, il menù del prime time offre anche il solito appuntamento su Rai 3 con Le Ragazze, il format di Francesca Fialdini che racconta storie di donne italiane attraverso le diverse epoche, offrendo uno spaccato della società e dei cambiamenti avvenuti nel tempo (QUI le anticipazioni della puntata). Canale 5 propone il film La Sirenetta, una rivisitazione live-action del classico d’animazione Disney, che narra la storia della giovane sirena Ariel e del suo desiderio di vivere nel mondo degli umani. Su Rete 4, spazio all’approfondimento con È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer che affronta temi di attualità e politica con dibattiti e interviste a ospiti in studio, mentre La7 ospiterà una nuova diretta di diMartedì.

Per gli appassionati di cinema, il canale 20 trasmette Independence Day, il film del 1996 diretto da Roland Emmerich, in cui l’umanità affronta un’invasione aliena su vasta scala. Su TwentySeven, va in onda Caro zio Joe, una commedia che racconta le vicende di una famiglia alle prese con l’eredità di un ricco zio. Infine, su Cine 34, viene proposto Loro chi?, una commedia italiana con Marco Giallini e Edoardo Leo, incentrata su una truffa ai danni di un giovane aspirante scrittore.

Quindi, l’11 marzo 2025 offre una programmazione televisiva variegata, capace di soddisfare sia chi cerca intrattenimento leggero, sia chi desidera approfondire tematiche attuali o godersi un buon film.

