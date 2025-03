Alessandra Amoroso è incinta: l’annuncio, il nome scelto e le reazioni dei vip, da Belen a Chiara Ferragni Alessandra Amoroso è incinta. La cantante annuncia la gravidanza con un post su Instagram insieme al compagno Valerio Pastore: la bambina si chiamerà Penolpe e nascerà a settembre.

Fonte: IPA

Le voci avevano fatto capolino nelle cronache del gossip: "Alessandra Amoroso è incinta", era l’indiscrezione esplosa la scorsa settimana e rimasta – per qualche giorno – senza conferma. Ora, però, la lieta notizia è ufficiale, annunciata dalla stessa Amoroso con un tenerissimo post sui suoi profili social, dove ha fatto capolino una foto in bianco e nero nella quale il suo compagno, Valerio Pastore, le bacia il ventre.

Alessandra Amoroso incinta: l’annuncio della cantante e la data del parto

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!. Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…", con queste parole Alessandra Amoroso ha annunciato ai fan la sua gravidanza, svelando anche il mese previsto per il parto: "Settembre è vicino", ha aggiunto in calce al post. Stando alle indiscrezioni, la cantante darà alla luce una bambina e lei e il compagno avrebbero deciso di chiamarla Penelope, come si intuisce anche dal diminutivo ‘Penny’ usato nel post.

Classe 1986, Alessandra Amoroso è legata da tre anni a Valerio Pastore, un tecnico del suono di otto anni più giovane di lei. In una intervista di due anni fa, la cantante ha speso parole tenerissime per il suo compagno: "Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata". Ora il loro amore sarà coronato dall’arrivo di un bebè che rafforzerà ulteriormente la loro unione.

Da Belen a Chiara Ferragni, gli auguri dei vip

Ovviamente la notizia della gravidanza della Amoroso è esplosa sul web, diventando virale nel giro di pochi minuti. Il post su Instagram con il dolce annuncio della cantante è stato sommerso di like e messaggi di congratulazioni di fan e di vip. "Infiniti auguri! Sei pronta per la prova pannolino?", ha scritto Belen Rodriguez. "Sono tanto tanto felice per voi auguri", sono state le parole rivolte da Laura Pausini alla coppia. Anche Chiara Ferragni ha voluti unirsi alla gioia di Alessandra e Valerio: "Congratulazioni!", ha scritto l’influencer, accompagnando il messaggio da un cuoricino. Hanno scritto all’artista di Galatina anche Miriam Leone, Lorella Cuccarini, Laura Torrisi, Elisabetta Canalis, Giovanna Civitillo, Gigi D’Alessio e tantissimi altri personaggi noti, tutti felice per il bebè in arrivo.

