Sempre più lontani e sempre più freddi, l’uno con l’altra, per colpa di attacchi e continue incomprensioni. È questo il destino di Kate Middleton e Harry, dopo che i due avevano sviluppato un rapporto speciale (quasi fraterno) nei primi anni della loro conoscenza. Ma l’ingresso di Meghan Markle nell’equazione, e quella sorta di esilio dorato a cui anche Harry si è sottoposto, non hanno fatto altro che scavare un solco prima tra i Duchi di Sussex e i reali. E infine, come riportato di recente da diverse fonti (tra cui l’esperta reale Katie Nicholl) tra Harry e Kate. Per non parlare del pessimo rapporto che ormai si sarebbe instaurato tra i due fratelli e figli di Diana. Vediamo i dettagli qui sotto.

Kate Middleton e Harry, la ‘rottura’ dopo anni di idillio

C’era una volta il rapporto idilliaco tra Harry e Kate Middleton. Quasi un fratello e una sorella, il Duca di Sussex e la futura Regina, come aveva dichiarato lo stesso fratello di William, definendo la cognata "la sorella che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato". Eppure negli ultimi tempi il vaso è stato scoperchiato. E al posto di una relazione sana (e sincera), tra Kate e Harry si sarebbe sviluppato un astio sotterraneo. Qualcosa di non detto e accumulato, che avrebbe contribuito ad allontanarli definitivamente.

Anche se di non detto, da parte di Harrry, negli ultimi tempi c’è stato davvero poco. Perché è proprio nel suo memoir, "Spare", che il secondogenito di Re Carlo e Diana si sarebbe permesso attacchi inattesi, e piuttosto bruschi, all’indirizzo della Middleton. Uscite che avrebbero "profondamente ferito" la futura Regina, oltre a indispettire ovviamente il fratello di Harry, William. Nel suo libro, il Duca Di Sussex ha infatti definito Kate come una donna incapace di scendere a compromessi. Tanto che un insider avrebbe dichiarato che il volume "dipinge Kate come rigida ed eccessivamente formale, in contrasto con l’approccio rilassato e californiano di Meghan".

La difesa di Kate Middleton e lo ‘strappo’ tra Harry e William

In pochi, dopo le uscite di Harry, non hanno espresso disappunto e sorpresa. Il fotografo reale Arthur Edwards, ad esempio, ha chiaramente lanciato una bordata contro il Duca, dichiarando: "Harry ha pubblicamente preso di mira la cognata in un modo che non danneggia solo lei, ma l’intera dinamica familiare".

E anche Ingrid Seward, caporedattrice di Majesty Magazine, ha sottolineato: "La decisione di Harry di trascinare Kate in questa storia è stata inutile e offensiva. Lei è sempre stata l’incarnazione della grazia anche sotto pressione, e le sue dichiarazioni dipingono un’immagine distorta di chi è veramente". Mentre pare che i comportamenti del marito di Meghan abbiano scatenato (anche) l’ira funesta del futuro Re William.

A esprimersi su quest’ultimo punto è stata l’esperta reale Katie Nicholl, che ha dichiarato: "So che William era molto arrabbiato per il fatto che Harry avesse coinvolto Kate, mentre lui pensava che fosse sempre stata irreprensibile. Lei si è comportata come un paciere, ha cercato di riportare i fratelli su un piano di parità, e il fatto che Kate sia stata trascinata in questa sporca saga è stato sconvolgente per lei e sicuramente ha fatto infuriare William".

E infine il Sunday Times, di recente, avrebbe riferito di un Principe William incapace di accettare i commenti del fratello su Kate. "È improbabile", si legge, "che William perdoni presto Harry per le sue offese a Kate in Spare, tra cui l’insinuazione che lei fosse fredda nei confronti di Meghan. Le persone vicine a William dicono che suo fratello viene raramente menzionato nelle conversazioni". E chissà cosa direbbe o penserebbe Diana, se fosse qui per assistere al ‘naufragio’ del rapporto tra i due figli.

