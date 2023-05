Barbara D'Urso chiude Pomeriggio Cinque: un addio definitivo? Il 2 giugno va in onda l'ultima puntata stagionale: secondo molti, potrebbe trattarsi dell'ultima edizione, prima del divorzio della conduttrice da Mediaset

Mancano ormai pochissimi giorni prima della fine della stagione di Pomeriggio Cinque. Il programma di Canale 5, guidato come sempre da Barbara D’Urso, va in onda per l’ultima volta venerdì 2 giugno, prima di prendersi la consueta pausa estiva. Ma, questa volta, c’è chi pensa che si possa trattare di un addio definitivo. Da diversi mesi, ormai, si vocifera di un divorzio in arrivo tra la conduttrice e Mediaset: ma sarà davvero così?

Pomeriggio Cinque, il bilancio dell’edizione 2022/2023

Per il momento, non ci sono certezze sul futuro di Pomeriggio Cinque. Si può però tracciare un bilancio generale sulla stagione in via di conclusione, che non è certamente stata indimenticabile. Se negli scorsi anni Barbara D’Urso poteva contare ogni giorno su ascolti molto alti e si imponeva quotidianamente come leader della propria fascia oraria, ultimamente – e soprattutto in questa stagione – il salotto pomeridiano di Canale 5 sembra aver subito una battuta d’arresto, con il maggiore concorrente sempre alle calcagna. Anzi, Alberto Matano è riuscito a dare nuova linfa a La vita in diretta, portando gran parte del pubblico su Rai 1 e vincendo la gara di share quasi ogni pomeriggio. Già diversi mesi fa, proprio a causa degli ascolti in calo, si parlava dunque di una possibile chiusura di Pomeriggio Cinque, anche se la decisione definitiva, da parte dei vertici Mediaset, è stata più volte rimandata. Sono diversi i motivi che potrebbero aver portato Barbara D’Urso a perdere numerosi spettatori. Primo tra tutti il format in sé, che probabilmente sta iniziando ad accusare il peso delle stagioni – quella che sta terminando è la quindicesima – e che non è mai andato incontro ad un vero e proprio rinnovamento. In secondo luogo, può aver influito anche la nuova politica di Piersilvio Berlusconi, che ha imposto lo stop all’eccessivo trash in televisione. Questo nuovo approccio, che dal Grande Fratello Vip si è allargato a tutte le trasmissioni, ha infatti portato Mediaset a rinunciare alle ospitate di personaggi "a rischio", che spesso facevano parte del parterre di ospiti e opinionisti di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso vicina all’addio a Mediaset

Criticità a parte, non è ancora dato sapere con certezza quale sarà il destino di Barbara D’Urso in Mediaset, né se sia previsto per lei il tanto chiacchierato ritorno in Rai o addirittura lo sbarco a Netflix. Negli ultimi mesi si sono diffuse numerose voci a proposto della conduttrice. C’è chi parla di un suo possibile approdo al servizio pubblico, e più precisamente a Ballando con le Stelle, dove potrebbe ricoprire il ruolo di giudice, opinionista o magari un nuovo ruolo pensato apposta per lei. C’è anche chi ha già la certezza che D’Urso possa passare al colosso dello streaming, dove potrebbe condurre un nuovo reality show tutto italiano. Insomma, le ipotesi sono tante. Tuttavia, non è ancora detto che la conduttrice sia decisa a lasciare Mediaset una volta per tutte.

