Pomeriggio 5, smentite le voci sull’addio di Myrta Merlino: "Fantasia" Il giornalista esperto di gossip Giuseppe Candela ha rivelato in un tweet la verità sulle intenzioni del Biscione. E anche Davide Maggio si dice d’accordo col collega.

La notizia-bomba, uscita da poco su Il Foglio, sarebbe in realtà una fake news. Myrta Merlino non verrà sostituita alla conduzione di "Pomeriggio 5", nonostante i pessimi risultati negli ascolti. Questo, almeno, è quanto trapela dalle indiscrezioni riportate da due dei più influenti giornalisti di gossip in Italia, Giuseppe Candela e Davide Maggio. In un tweet condiviso sul suo profilo, Candela ha infatti rivelato che le voci su Merlino, stando a fonti vicine a Cologno Monzese, sarebbero solo fantasia. E in un botta e risposta social, anche Maggio si è detto d’accordo con il collega. Ecco i dettagli.

Pomeriggio 5, smentite le voci sull’addio di Myrta Merlino

Lo scoop era di quelli potenti. Secondo un articolo pubblicato su Il Foglio, i vertici Mediaset si erano già messi al lavoro per sostituire Myrta Merlino alla conduzione di "Pomeriggio 5". Dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso, il Biscione aveva puntato tutto sulla giornalista ex La7. Ma gli ascolti del programma appaiono già in netto calo, specialmente se confrontati con quelli dello show "diretto rivale", "La Vita in Diretta" di Alberto Matano.

Nell’ultima settimana, infatti, il programma di Myrta ha collezionato una serie di batoste a livello di share, culminate ieri con un 16,3% contro il 20,3% di Matano. Plausibile, allora, la scelta di un cambio in corsa alla direzione di "Pomeriggio 5", con voci che mettevano già in pole position Simona Branchetti (volto di "Morning News") per il dopo Merlino. A quanto pare, però, si tratterebbe solo di infondate dicerie.

Questo almeno è quello che sostiene il giornalista Giuseppe Candela, che in un recente tweet ha rivelato:

"Fantasia", fonti da Cologno Monzese commentano così l’articolo del Foglio che annunciava l’arrivo di Simona Branchetti a #pomeriggio5 al posto di Myrta Merlino. La giornalista, dopo la buona prova a Morning News, tornerà alla conduzione del Tg5".

La poltrona di Myrta sarebbe quindi al sicuro, per il momento. E sulla questione si trova d’accordo anche un altro esperto di gossip, Davide Maggio, che in men che non si dica ha dato il via a un serrato botta e risposta sotto il post di Candela.

"Cosa abbastanza ovvia", ha commentato Maggio, "sarebbe un ammettere che una scelta presa dall’editore è stata sbagliata. Non accadrà MAI". E Candela ha subito rincarato: "Ma poi dopo nemmeno due settimane?!". In effetti, una scelta così drastica presa già a settembre sarebbe stata forse troppo. Perciò secondo Davide Maggio "le chiacchiere stanno a zero". E poi, ha aggiunto il giornalista "sappiamo chi le alimenta". Che sia un riferimento (neanche troppo) velato all’ex regina di "Pomeriggio 5", Barbara D’Urso?

