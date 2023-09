Gerry Scotti trema per la sua sicurezza in Mediaset: colpa di Myrta Merlino Il conduttore di Caduta libera sarebbe molto nervoso per le percentuali di share che Pomeriggio 5 consegna al suo programma, e rimpiange i tempi di Barbara

Il caso televisivo dell’estate e probabilmente dell’autunno? La sostituzione in corsa di Barbara D’Urso, al timone di Pomeriggio 5, con la giornalista di La7 Myrta, che tra voci di corridoio e piccole frecciatine ha affascinato il pubblico da casa. Ebbene, sembra che il debutto della nuova gestione targata Myrta, a ormai quasi due settimane dal suo inizio, non stia sortendo affatto i risultati sperati. Il network si aspettava che il progetto di Pier Silvio Berlusconi, complice una rottura della monotonia degli ultimi anni e una maggiore "Serietà" nelle proposte televisive, raggiungesse numeri da capogiro, che effettivamente non stanno arrivando. Piccolo intoppo nel percorso o clamoroso errore? Sta di fatto che il pubblico continua a chiedersi se ne sia valsa la pena cacciare dal talk Barbara D’Urso, che lo aveva ideato e poi condotto per 15 anni, per realizzare quella che tutto sommato è una versione blandamente modificata dell’originale? Quel che è certo che il malcontento non è solo a casa e nei vertici di Mediaset. Sembra infatti che anche i colleghi della nuova arrivata stiano faticando a digerire i recenti numeri del format, poiché metterebbero in difficoltà anche loro, tra questi potrebbe esserci Gerry Scotti. Vediamo cosa dicono le indiscrezioni.

Il malcontento di Gerry Scotti

Secondo alcune voci, negli uffici Mediaset si starebbe respirando una brutta aria. A cosa sarebbe dovuto tutto questo? Secondo quanto riportato da Dagospia Gerry Scotti apparirebbe: "Più agitato del solito", e questo sarebbe dovuto al fatto che il suo quiz show Caduta libera non stia riuscendo ad ottenere i dati sperati. Quindi cosa c’entra Myrta Merlino? Stando ai rumor il conduttore pensa che il problema dipenda anche dal programma della collega, che non consegnerebbe al suo numeri sufficienti di pubblico, rendendo difficile al quiz risollevare gli ascolti medi della puntata. Infatti il sito di gossip scrive: "Dietro le quinte si avverte un nervosismo mai visto intorno al conduttore. C’entra qualcosa il traino di Myrta Merlino?". Va detto che Scotti aveva già avuto da ridire sulla scelta di Mediaset di alternare nelle scorse settimane puntate inedite del programma ad altre già trasmesse, il che potrebbe tradursi in un’altra motivazione valida sugli ascolti insoddisfacenti.

I numeri dei due programmi

Dopo una prima partenza, interessante, probabilmente frutto anche della curiosità del pubblico, Pomeriggio 5 aveva smesso di ingranare, raggiungendo solo il 14% di share nel segmento finale della trasmissione. Sarebbe questa percentuale a non far entusiasmare il conduttore di Caduta libera, su cui si aggiungerebbe l’ulteriore pressione di alzare lo share di qualche punto percentuale, e non solo di mantenerlo stabile. C’è da dire che il periodo "No" di Gerry sembra perduri da ben prima dell’arrivo di Myrta sul quinto canale, quindi sarebbe impossibile attribuire tutta la colpa a lei.

