Le novità horror da vedere subito in streaming per il compleanno Midnight Factory Da Donnie Yen fino a un j-horror con mostri acquatici e uno splatter brutale con Samara Weaving: un vero regalo per gli amanti del terrore

Il 15 luglio Midnight Factory spegne le prime 10 candeline. Era infatti il 2015 quando la casa del Male fatto bene portava nei cinema Babadook. Da allora è diventata il brand horror numero 1 in Italia, portando nel Paese il meglio di tutto ciò che fa paura al cinema e sul piccolo schermo. Nel 2020 l’orrore "si è fatto digitale", sbarcando su Prime Video e Mediaset Infinity. Vediamo quali titoli di Plaion Pictures arriveranno sulle varie piattaforme di streaming e quando, con un occhio di riguardo a quelli più interessanti.

Le novità in streaming da Plaion Pictures per luglio 2025

The Prosecutor

Diretto e interpretato dal grande Donnie Yen (John Wick 4, Rogue One: A Star Wars Story). Un giovane innocente finisce nel mezzo di un complotto e viene accusato di traffico di droga. Kwok, un coraggioso procuratore, mette a rischio la carriera e la vita per svelare l’ordito e assicurare il vero colpevole alla giustizia. Il film sarà disponibile dal 3 luglio sulle maggiori piattaforme di streaming come Prime Video, Google Play Film, Apple TV, YouTube e Mediaset Infinity.

Azrael

Violentissimo splatter con un altissimo body count, diretto dal produttore di V/H/S 94 e con Samara Weaving (Finchè morte non ci separi e Babylon). Si apre con toni quasi fiabeschi per poi sfociare nell’iper violenza. In un mondo in cui nessuno parla, una donna devota dà la caccia a una giovane che è riuscita a fuggire alla sua prigionia. Il film sarà disponibile dall’8 luglio sulle maggiori piattaforme di streaming come Prime Video, Google Play Film, Apple TV, YouTube e Mediaset Infinity.

Bloat

Dai produttori di Unfriended e con Benjamin McKenzie (The O.C. e Gotham) arriva un interessante j-horror che ruota sulla figura dei Kappa, Yōkai acquatici. Il figlio di Jack, militare di stanza in Turchia, quasi annega in un lago durante una vacanza in Giappone. Scampato all’incidente, il ragazzino torna del tutto cambiato e Jack decide di indagare, scoprendo che il figlio potrebbe essere vittima della maledizione di un Kappa. Il film sarà disponibile dal 15 luglio sulle maggiori piattaforme di streaming come Prime Video, Google Play Film, Apple TV, YouTube e Mediaset Infinity.

Le altre uscite in streaming di Plaion Pictures

Peter Pan – Incubo nell’isola che non c’è : 10 luglio, Prime Video e Mediaset Infinity

: 10 luglio, Prime Video e Mediaset Infinity Best wishes to all : 18 luglio, Prime Video e Mediaset Infinity

: 18 luglio, Prime Video e Mediaset Infinity Gli orrori del castello di Norimberga : 28 luglio, Prime Video e Mediaset Infinity

: 28 luglio, Prime Video e Mediaset Infinity Accused : 8 luglio, Prime Video

: 8 luglio, Prime Video L’ultima danza di Salomè : 20 luglio, Prime Video

: 20 luglio, Prime Video Raging Fire – Fuoco incrociato : 30 luglio, Prime Video

: 30 luglio, Prime Video Fabricated City: 25 luglio, Prime Video

