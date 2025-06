Jeff Bezos sposa Lauren Sánchez: età, il prima e dopo, i figli e il rapporto con Brad Pitt. Ecco dove vederla in azione. Lauren Sánchez, moglie di Jeff Bezos, ha recitato in film famosissimi: ecco quali e dove vederli

CONDIVIDI

I più oggi la conoscono come moglie del magnate Jeff Bezos, ma Lauren Sánchez è in realtà una figura poliedrica con una carriera significativa nel giornalismo televisivo, nell’aviazione e anche nel cinema. Nata il 19 dicembre 1969 ad Albuquerque, New Mexico, Sánchez ha 55 anni, un matrimonio già alle spalle e tre figli avuti da due compagni diversi. Il primo figlio, Nikko, è nato dalla relazione con l’ex giocatore di football americano Tony Gonzalez. Nel 2005 ha poi sposato Patrick Whitesell, un potente agente di Hollywood, con ha avuto i figli Evan ed Ella, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. Chiusa la relazione con Gonzalez, Lauren Sanchez sta celebrando oggi il suo fastoso e lussuosissimo matrimonio con Jeff Bezos nella splendida cornice di Venezia.

Proprio negli anni dei suoi primi grandi amori, inizia la carriera di Lauren Sànchez come giornalista televisiva e conduttrice. Tuttavia, la donna sperimenta anche il cinema in ruoli secondari o cameo in film che sono poi diventati veri e propri cult.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lauren Sánchez attrice: 5 film famosi in cui ha recitato la moglie di Jeff Bezos

Fight Club

La prima apparizione in un film, che è poi diventato celeberrimo, è quella in Fight Club, del 1999. La storia ha come protagonista un impiegato insoddisfatto, la cui vita è stravolta dell’incontro con un venditore di sapone. Insieme fondano un club di combattimento clandestino che presto si trasforma in qualcosa di molto più grande e pericoloso. Nel film, Lauren Sánchez ha un piccolo cameo e interpreta se stessa, una giornalista televisiva. (Il film è disponibile in streaming su Disney+, Apple TV e Rakuten TV).

The Day After Tomorrow

La rivedremo poi pochi anni dopo, nel 2004, in The Day After Tomorrow, film in cui un paleoclimatologo cerca di avvertire il mondo di un imminente e drastico cambiamento climatico che potrebbe innescare una nuova era glaciale. Lauren Sánchez interpreta ancora una volta una giornalista televisiva, che in questo caso riporta gli eventi climatici in corso. (Il film è disponibile in streaming su Disney+, Infinity+, Apple TV e Prime Video).

I Fantastici 4

L’anno successivo è nel cast de I Fantastici 4 (e sarà anche nel sequel I Fantastici 4 e Silver Surfer). Nel film, quattro scienziati acquisiscono superpoteri dopo essere stati esposti a radiazioni cosmiche durante una missione nello spazio. Lauren Sánchez appare in un cameo e torna ad essere una reporter, fornendo aggiornamenti sugli eventi che coinvolgono i Fantastici Quattro. (Il film è disponibile in streaming su Disney+, Apple TV e Prime Video).

Killer Movie

Nel 2008, la futura moglie di Jeff Bezos partecipa al film horror-comedy Killer Movie. La storia racconta di una troupe televisiva di reality show che si reca in una piccola città isolata per girare un episodio. Qui, il gruppo inizia a essere ucciso, uno per uno, da un misterioso assassino, trasformando il reality in un vero e proprio incubo. Nel film, Lauren Sánchez interpreta stavolta un ruolo più specifico, anche se secondario e comunque nel suo ambito: quello di presentatrice di notizie. (Il film è disponibile in streaming su Prime Video).

La mia vita è uno zoo

Concludiamo la nostra lista dei film celebri in cui è apparsa Lauren Sánchez con La mia vita è uno zoo, del 2011. Un padre vedovo e i suoi due figli decidono di dare una svolta radicale alla loro vita acquistando e cercando di restaurare uno zoo fatiscente. Dovranno però affrontare sfide finanziarie ed emotive, imparando al contempo a gestire gli animali e a ricostruire la loro famiglia. Lauren Sánchez non si sposta dalla sua migliore interpretazione e, anche in questo film drammatico e commovente, ha una breve apparizione nei panni di una giornalista televisiva che riporta sulla storia del protagonista e dello zoo. (Il film è disponibile in streaming su Disney+, Apple TV, Rakuten TV e Prime Video).

Potrebbe interessarti anche