Fast & Furious, Vin Diesel conferma il ritorno di un amato (e compianto) attore: chi è La notizia ha fatto impazzire i fan della saga più veloce del cinema: Paul Walker tornerà nei panni di Brian O'Conner per l'ultimo film

È notizia fresca infatti che Vin Diesel vorrebbe riportare nel franchise di Fast & Furious Brian O’Conner, personaggio interpretato dal compianto Paul Walker, scomparso nel 2013. Al termine di Fast & Furious 7, uscito postumo nel 2015, la saga aveva dato il suo ultimo addio all’attore, che ne faceva parte sin dagli albori nel 2001. Per quello che dovrebbe (in teoria) essere l’ultimo film del franchise, Diesel vorrebbe donare Brian ai fan un’ultima volta, ma sul web la notizia è stata accolta con un misto di confusione e scetticismo.

Paul Walker tornerà in Fast & Furios: ma come?

L’annuncio arriva direttamente da quello che è, da dopo la scomparsa di Walker, il volto ufficiale della saga. Vin Diesel, a margine del Fuelfest, l’evento che unisce il tuning estremo al culto eterno della saga, ha rivelato che Brian tornerà. Si tratta di una delle tre condizioni alle quali ha acconsentito di terminare il franchise nel 2027. Dopo la morte dell’attore in un incidente stradale nel 2013, il personaggio era stato ritirato nella scena conclusiva di Fast & Furious 7 e nessuno aveva mai osato rimpiazzarlo. Come ci insegna la saga stessa, però, nessuno muore davvero: Gisele (Gal Gadot) è tornata, Letty (Michelle Rodriguez) è risorta e persino Han (Kang Sung-ho) ha sconfitto la morte. Era quindi solo questione di tempo prima di rivedere anche Brian.

C’è da capire, ora, come questo avverrà. In passato abbiamo già assistito a "resurrezioni" di attori scomparsi. Basti pensare ad Harold Ramis per Ghostbuster: Legacy, oppure Peter Cushing per Star Wars: Rogue One. Diesel non ha svelato niente, ma ci sono delle ipotesi. La prima porta a flashback fatti con scene inedite. Poi c’è la CGI, usata già per Fast 7 mediante l’ausilio dei fratelli di Paul, Cody e Caleb Walker. La terza via conduce a un rimontaggio creativo, usando magari proprio il corpo e la voce di Cody. L’ultima, quella senza dubbio più controversa, riguarda l’impiego di Intelligenza Artificiale per ricreare l’attore scomparso. Il pubblico è molto sensibile quando si tratta di personaggi legati a tragiche perdite reali. La produzione dovrà muoversi con attenzione per non risultare irrispettosa.

Quando uscirà l’ultimo Fast & Furious e dove vedere gli altri film in streaming

La seconda parte di Fast X, undicesimo e ultimo film della saga, non ha ancora un titolo ma ha adesso una data (circa) ufficiale: aprile 2027. Diesel ha anche confermato il ritorno a Los Angeles, cuore pulsante del primo film, e a quelle corse clandestine che tutto hanno iniziato. Un ultimo viaggio in quelle location che hanno dato il via a tutto e che con Paul Walker nuovamente dietro al volante di una Nissan Skyline avrebbe un sapore davvero dolce.

Se intanto volete recuperare i vecchi film della saga, ecco dove potete farlo in streaming:

Fast & Furious : Prime Video, Now TV; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

2 Fast 2 Furious : Prime Video, Now TV; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

Fast & Furious – Tokyo Drift : Prime Video, Now TV; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

Fast & Furious – Solo parti originali : Prime Video, Now TV; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

Fast 5 : Prime Video, Now TV; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

Fast & Furious 6 : Prime Video, Now TV, TIM Vision; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

Fast & Furious 7 : Prime Video, Now TV; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

Fast & Furious 8 : Prime Video, Now TV; a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film

Fast & Furious 9 – The Fast Saga : a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film, Prime Video e YouTube

Fast X: a noleggio/acquisto su Apple TV e Google Play Film e Prime Video

