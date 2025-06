Serena Autieri, che fine ha fatto l'attrice: i migliori film in streaming Le pellicole più belle dell'ex di Un posto al sole: Dal principe abusivo a Sapore di te. Ecco dove rivederla.

Serena Autieri ne ha fatta di strada dal suo debutto in Un posto al sole. È una delle attrici italiane più versatili e amate, capace di spaziare dal grande schermo alla televisione, dal teatro al doppiaggio. Una figura poliedrica, capace di emozionare e divertire con la sua presenza scenica, ma se non l’avete ancora vista in azione, i film e le serie che vi stiamo per suggerire sono un ottimo punto di partenza per scoprire la sua arte.

Tra le pellicole più significative in cui Serena Autieri ha recitato, troviamo Il Principe Abusivo (Amazon Prime Video); Un fantastico via vai (Now); Se mi lasci non vale (Now); Sapore di te (Mediaset Infinity) e tanti altri film che meritano di essere visti e rivisti. Vuoi scoprire quali? Guarda il Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

