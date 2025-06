So Cosa Hai Fatto, il trailer è da incubo: dove vedere tutti i film in streaming E' stato pubblicato il nuovo trailer di So Cosa Hai Fatto, quarto capitolo del franchise horror. Intanto, vi sveliamo dove guardare l'intera saga in streaming

Siete pronti a vivere un’estate da incubo? So Cosa Hai Fatto, quarto film del franchise horror, arriverà a luglio nei cinema italiani e, il nuovo trailer, vi lascerà senza fiato. La pellicola, prodotta da Sony Pictures e distribuita in Italia da Eagle Pictures, vede il ritorno sul grande schermo dei personaggi interpretati da Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr, che nel primo capitolo della saga che ha terrorizzato milioni di persone. Nell’attesa, però, vediamo insieme dove guardare tutti i film della saga in streaming.

So Cosa Hai Fatto, il nuovo trailer del film vi toglierà il sonno

Il 16 luglio uscirà nelle sale cinematografiche italiane So Cosa Hai Fatto, il quarto film della saga horror I Know What You Did Last Summer, con trailer già online. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, il film riporta in scena i personaggi di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. dal primo capitolo. Il video mostra una misteriosa figura che invia un biglietto minaccioso, rivelando di conoscere un segreto legato a un incidente mortale avvenuto l’estate precedente, che i protagonisti hanno deciso di nascondere. Ora, nel presente, sono perseguitati da un killer e chiedono aiuto a Julie James e Ray Bronson, che hanno vissuto esperienze simili.

Trama e cast del film So Cosa Hai Fatto (2025)

Come già accennato nel paragrafo precedente, questo film rappresenta il quarto capitolo della saga I Know What You Did Last Summer, sequel dell’omonima pellicola del 1997 e di Incubo finale (I Still Know What You Did Last Summer) del 1998. La storia segue cinque amici che, dopo aver causato accidentalmente un incidente mortale, fanno un patto per mantenere il segreto. Un anno dopo, qualcuno che conosce la verità inizia a perseguitarli, spingendoli a cercare aiuto da due sopravvissuti a un precedente massacro (Massacro di Southport) avvenuto nel 1997. Nel cast di questa nuova pellicola troviamo:

Madelyn Cline

Chase Sui Wonders

Jonah Hauer-King

Tyriq Withers

Sarah Pidgeon

Billy Campbell

Gabbriette Bechtel

Austin Nichols

Lola Tung

Nicholas Alexander Chavez

Jennifer Love Hewitt

Freddie Prinze Jr.

Dove vedere in streaming tutti i film della saga So Cosa Hai Fatto

Nell’attesa che esca il quarto capitolo (16 luglio 2025) che, a nostro dire, si preannuncia davvero inquietante, vi sveliamo dove guardare in streaming tutti i film della saga:

So Cosa Hai Fatto (1997)

Netflix: Disponibile in streaming.

Apple TV+

Prime Video

Incubo Finale (1998)

Amazon Prime Video

Apple TV+

Rakuten TV

Leggenda Mortale – So Cosa Hai Fatto 3 (2006)

Apple TV+

Prime Video

So Cosa Hai Fatto (Serie Tv – 2021)

Prime Video

