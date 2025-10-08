Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata Angela: i due figli, il traumatico incidente e l'aiuto dello psicologo Della vita privata dell'attore sono giunti importanti dettagli, ma qualcosa di nuovo potrebbe emergere durante l'ospitata a Da noi... A ruota libera

Nato a Padova il 10 febbraio 1989, Pierpaolo Spollon, ormai noto al grande pubblico per la sua partecipazione a numerose fiction televisive come Doc – Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti, Blanca, La Porta Rossa e L’Allieva, sarà ospite di Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera, il programma in onda su Rai1 oggi, domenica 26 maggio, intorno alle 17:20 circa. Per l’occasione, scopriamo insieme qualcosa in più della vita privata dell’attore (di cui si sa molto poco), a partire da chi è la fidanzata Angela, passando poi al rapporto con i due figli e arrivando, infine, alla necessità di chiedere aiuto a uno psicologo per una questione legata proprio a uno dei suoi pargoli, il primogenito.

Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata Angela

Come anticipato, Pierpaolo Spollon è molto restio a raccontarsi davanti alle telecamere e sui social media, dove non scrive, né mostra niente che abbia a che fare con la relazione tra lui e la fidanzata Angela o il rapporto con i suoi due figli. L’attore conta oltre 450mila follower su Instagram e lì pubblica solo post inerenti al suo lavoro di interprete senza mai lasciare spazio a eventi più intimi, personali.

Anche nel corso di una precedente ospitata da Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera, l’attore non si era sbilanciato molto riguardo alla sfera sentimentale, ammettendo solo di innamorarsi "molto facilmente, ma di tutto". Solo una cosa sembra certa: Pierpaolo Spollon e Angela – il cognome non è dato saperlo – si sarebbero conosciuti ai tempi del liceo e da allora non si sono più lasciati, a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi mesi. Ora non ci resta che attendere questo pomeriggio e sperare che l’attore racconti qualche altro dettaglio sulla sua attuale situazione familiare, anche se la vediamo molto dura: è chiaro l’intento di proteggere il più possibile la sua privacy, ma anche (soprattutto) quella dei figli e della fidanzata Angela.

I due figli e l’aiuto dello psicologo

Le altre (poche ma utili) informazioni che abbiamo sulla vita privata dell’attore derivano da un’intervista fatta con La Repubblica nel periodo in cui era impegnato con la presentazione del suo ultimo spettacolo teatrale portato in scena a partire dallo scorso 26 agosto: "Ho due figli, non lo avevo mai detto. Sono la mia vita. A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva, l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro. Ho capito che dovevo parlare di quella paura e sono andato dallo psicoterapeuta. Quando mi ha chiesto: perché è qui? Ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne".

