Dopo il buon esordio delle prime puntate, Noos – L’avventura della conoscenza torna oggi lunedì 7 luglio, in prima serata su Rai 1 con un nuovo appuntamento che ruota attorno a un tema affascinante e ricco di spunti: il legame tra esseri umani e animali domestici, tra scienza, emozione e storia. A guidare il pubblico, come sempre, Alberto Angela con il suo stile chiaro e coinvolgente.

Anticipazioni Noos stasera 7 luglio: seconda puntata tra animali, dieta e sessualità

La puntata si aprirà con uno dei temi più sentiti dal pubblico: quanto possiamo capirci davvero con i nostri animali? A rispondere sarà Elisabetta Palagi, primatologa ed etologa dell’Università di Pisa, che parlerà di empatia, gioco e dinamiche sociali condivise tra uomo e animali. Le telecamere di Noos entreranno poi nel laboratorio di Etologia Applicata dell’Università di Padova, dove Lieta Marinelli e Paolo Mongillo conducono ricerche sulle capacità cognitive dei cani.

A questo si collegherà l’intervento di Telmo Pievani, che approfondirà il concetto di coevoluzione tra uomo e animale domestico, spiegando perché alcuni tratti comportamentali e biologici si siano sviluppati in parallelo.

Noos – L’avventura della conoscenza: gli altri ospiti di Alberto Angela

Spazio anche all’astrofisica Edwige Pezzulli, che proseguirà il racconto sugli animali lanciati nello spazio nel corso delle prime missioni: una pagina poco nota della storia scientifica, fatta di curiosità, intuizioni e anche qualche ombra.

Sempre tra scienza e meraviglia si muoverà il racconto di Carlo Lucarelli, che porterà in studio una storia vera da togliere il fiato: quella di un bambino cresciuto in India da un branco di lupi, un caso reale che richiama alla mente il celebre Libro della Giungla.

In studio anche Federica Provini, docente di Neurologia all’Università di Bologna, per parlare di sonno e delle sue funzioni più profonde, tra meccanismi cerebrali e buone pratiche per dormire meglio.

Emmanuele Jannini proseguirà il suo viaggio nella storia della sessualità, stavolta soffermandosi sull’antica Roma e su usi e costumi dell’epoca. La nutrizionista Elisabetta Bernardi affronterà invece le mode alimentari più discusse, dalla dieta chetogenica al digiuno intermittente, aiutando a capire cosa c’è di vero e cosa no.

Non mancherà l’intervento di Dario Fabbri per leggere l’attuale scenario internazionale con la sua consueta lucidità. A chiudere la puntata ci penseranno i giovani divulgatori: Ruggero Rollini con un approfondimento sui rifiuti di plastica, Alessandro Chiarenza con le ultime novità sui dinosauri e Giuliana Galati con una spiegazione chiara di cos’è un computer quantistico.

Quando vederlo stasera in tv e quante puntate sono

Il terzo appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza è per stasera lunedì 7 luglio alle 21.25 su Rai 1. Il programma sarà disponibile in streaming (live e on-demand) sul portale Raiplay.

