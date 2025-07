Paola Cortellesi è l’ispettrice Petra: il teaser della terza stagione annuncia il grande ritorno della serie su Now TV Ormai è ufficiale: l’ispettrice di Polizia Petra Delicato sta per tornare con nuovi casi da risolvere e situazioni impreviste. Ecco quando esce e dove vederla.

Le prime due stagioni di Petra, la serie crime drama che ha visto protagonista Paola Cortellesi nei panni di dell’ispettrice di Polizia Petra Delicato, hanno letteralmente conquistato il cuore degli italiani. Una serie crime sofisticata, ispirata dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, con atmosfere mediterranee, casi intriganti e un personaggio femminile fuori dal comune, che sta per tornare con la sua terza stagione. Proprio oggi è stato pubblicato il primo teaser che ne annuncia ufficialmente il ritorno dando anche qualche indizio su ciò che vedremo: scopriamo di più.

Petra, le prime due stagioni della serie con Paola Cortellesi

La serie Petra, fino a questo momento, ci ha raccontato la storia di un’ex avvocatessa che ha deciso di lasciare tutto (carriera e ben due matrimoni) per costruire una vita libera da legami. Partendo come archivista della Mobile di Genova, Petra Delicato è stata improvvisamente catapultata sul campo per risolvere casi delicati.

A farle da contrasto e da prezioso compagno di indagine, ha quindi trovato Antonio Monte, vice ispettore di vecchio stampo, empatico e un po’ malinconico: col suo approccio umano è apparso fin da subito in grado di bilanciare la razionalità e il cinismo di Petra. La loro relazione professionale si è evoluta in una forte sintonia, basata su rispetto reciproco, ironia e complicità, mentre insieme si sono trovati a risolvere casi ad alto tasso di tensione e suspence.

Petra, quando esce la terza stagione e cosa vedremo

Il breve teaser della serie pubblicato proprio oggi annuncia l’arrivo dell’attesissima terza stagione, prevista per ottobre 2025 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Le poche immagini mostrate danno già qualche indizio di ciò che vedremo: al centro ritroveremo ovviamente Petra, pronta a dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova, nonostante il momento difficile segnato da una situazione familiare imprevista.

Con il fidato viceispettore Antonio Monte (interpretato da Andrea Pennacchi) Petra si ritroverà a risolvere diversi casi, tra cui un omicidio con furto di reliquia all’interno di un Convento e l’assassinio di un imprenditore in odore di mafia. Tra incontri inaspettati, vecchie conoscenze, trasferte professionali e indagini, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su ciò che veramente potrà renderla felice. La terza stagione vedrà intrecciarsi due storie principali basate sempre sulle opere Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. Le aspettative su questo grande ritorno sono già molto alte, ma sicuramente non verranno deluse.

